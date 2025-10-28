Una analista política explicó en detalle por qué ganó Milei: “Influyó el voto del presente y la tranquilidad”

“La gente prefirió una incertidumbre sobre el futuro a la certidumbre de volver al pasado”. A partir de esa idea, la analista política Mariel Fornoni analizó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales. Según la especialista, “influyó mucho el voto del presente, es decir, votar para que las cosas estén tranquilas”.

Mariel Fornoni, analista politica en LN+

“Tuvimos un lunes tranquilo gracias al voto de la gente”, apuntó Fornoni. “Un lunes donde no se disparó el dólar ni el riesgo país. La gente votó un presente que no es el mejor, pero evidentemente no generó el caos que la gente imaginó pasaría si perdía el Gobierno”, agregó.

Para Fornoni, “la imagen de estar a mitad del rio fue muy gráfica. Eso de, o intentamos cruzar o nos ahogamos, le sirvió mucho al Gobierno”. “El apoyo de EE.UU. y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) también fueron determinantes”, enumeró la analista.

La euforia presidencial luego de conocer los resultados de las elecciones legislativas Soledad Aznarez

Una victoria multicausal

“La victoria de LLA fue multicausal y el peronismo no perdió tantos votos como se cree, no hicieron una tan mala elección como se quiere instalar”, resaltó Fornoni. “Otro ítem importante fue que, en los distritos donde fiscalizó Pro, los resultados fueron muy buenos para el oficialismo”, agregó.

Sobre el impacto de lo que dijeron las urnas en el bolsillo de la gente, Fornoni explicó: “La política ordena la economía, pero la gente vota por cierta estabilidad". En palabras de la especialista, “otra de las cosas que quedó en evidencia es que los recientes casos de corrupción, no modificaron la elección del electorado por la gestión Milei”.

“Esta nueva conformación del Congreso le va a permitir al Gobierno un mayor poder de negociación para reformas importantes, como por ejemplo la tributaria”, concluyó Fornoni.