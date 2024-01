escuchar

Cecilia Ibáñez, diputada nacional por Córdoba e integrante de La Libertad Avanza (LLA), denunció haberse encontrado con una “desagradable sorpresa” al ingresar por primera vez a su despacho en el Congreso. De acuerdo con declaraciones radiales que la también abogada y presidenta del Movimiento Integración y Desarrollo (MID) hizo este miércoles, alguien había defecado en el piso de su oficina. “Creo que fue de bronca”, aseveró.

Tras dar detalles sobre la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo con legisladores en Casa Rosada, orientada a definir una estrategia parlamentaria para el tratamiento de la ley ómnibus, Ibáñez habló con “vergüenza” de su primera experiencia en la Cámara Baja: “Es increíble que lo tenga que decir... Pero abrí mi despacho y me encontré con una sorpresa para decirlo de alguna manera. Me dejaron este regalo que seguro era para alguien más”.

Cecilia Ibáñez, diputada nacional por Córdoba e integrante de La Libertad Avanza (LLA)

Sin dar mayores precisiones sobre a qué se refería, insistió en que “lo tuvieron que limpiar”. Fue entonces que el conductor del ciclo “Ahora País” en Cadena 3, Guillermo López, le preguntó a la diputada sin rodeos: “¿Defecaron dentro de su despacho?”. “Sí”, lamentó Ibáñez a continuación. Y resaltó: “Intuyo que fue bronca. Andá a saber. La realidad también es que no lo hicieron en un rincón. Estaba directamente en el piso. No sé por qué pasó esto”.

“Creo que ahora me conoce todo el Congreso porque empecé a llamar insistentemente al de limpieza, que seguro debe pensar que soy una quejosa. Cuando llegaron, se sintieron verdaderamente tristes por lo que me había pasado. Al final, usaron lavandina y lo limpiaron. Yo me quedé en la puerta mirando. El que vino a limpiar no merecía eso. El pobre realmente no lo merecía”, terminó de contar la diputada nacional por Córdoba.

Otro insólito episodio en el Congreso

El pasado mes de diciembre, el senador por Santa Cruz José María Carambia organizó una escena digna de una comedia e instaló su despacho en uno de los pasillos del primer piso del la Cámara Alta, en protesta por la demora de la nueva gestión libertaria en adjudicarle una oficina para atender sus asuntos.

Carambia decidió llevar una mesa de camping y un par de sillas e instalarse junto a su asesor en el pasillo principal que da a las oficinas de la vicepresidenta de la nación Victoria Villarruel, y a metros del comedor por donde desfilan los senadores todos los mediodías.

El senador José Carambia montó su escritorio en el pasillo del Senado por no tener oficina

Mientras perduraba la huelga, el legislador santacruceño se quejó en sus historias de Instagram: “Tuvimos que armar una acá improvisada en el pasillo. Hay senadores que tienen tres o cuatro despachos y a nosotros lamentablemente todavía no nos asignaron pero no nos van a sacar las ganas de trabajar”.

Consultado por Télam, Carambia contó que le correspondían los despachos que dejaron vacantes sus antecesores pero que fueron ocupados por legisladores de Chubut. Si bien varios legisladores oficialistas deambularon en las últimas semanas por el recinto a la espera de que le asignen un lugar, el santacruceño fue el único de todos ellos que decidió exponer su malestar y montar un show.

