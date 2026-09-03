Una diputada propone nombrar a Lionel Messi embajador “ilustre e itinerante” de la Argentina

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección argentina motivó una serie de distintos homenajes en su honor, además de despedidas y agradecimientos públicos de exjugadores y excompañeros del rosarino. Ahora se sumó que una diputada nacional propuso nombrarlo embajador “ilustre e itinerante” de la Argentina en reconocimiento por su trayectoria deportiva y su impacto mundial.

La legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó este miércoles un proyecto de resolución en la Cámara baja para otorgar la distinción al ahora excapitán de la albiceleste.

“Sería un merecidísimo homenaje que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declare Embajador Ilustre de la Argentina a Lionel Messi. En épocas de soberbia, autoritarismo, engreídos y desbordados, aquí el mejor exponente de sencillez, esfuerzo, humildad y talento. Es todo lo que está bien. Que sea Ley”, escribió en su cuenta de X junto a una captura de la propuesta.

El posteo de la diputada Frade X

En el proyecto, la diputada Frade destacó a Messi como “uno de los mejores futbolistas de la historia y una de las personalidades argentinas más reconocidas a nivel internacional”. “Su nombre es conocido en todos los rincones del mundo y, junto con él, también lo es el de nuestro país”, consideró.

La legisladora resaltó que si bien el rosarino desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, “nunca dejó de representar a la Argentina”. “A lo largo de los años recibió numerosas críticas por sus actuaciones con la Selección, por los resultados obtenidos e incluso por cuestiones como no cantar el Himno Nacional. Sin embargo, continuó vistiendo la camiseta argentina y defendiendo nuestros colores”, subrayó.

Según la iniciativa, el reconocimiento no tiene que ver únicamente con los triunfos obtenidos en la Copa América 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022, sino con, en sus propias palabras, una “muestra de perseverancia”. “Su decisión de continuar representando a nuestro país demuestra un vínculo con la Argentina que trasciende su carrera profesional”, consideró.

“La trayectoria de Lionel Messi también demuestra que no existen grandes logros deportivos sin esfuerzo, perseverancia, disciplina y humildad. A lo largo de su carrera ha sabido mantener estos valores aun frente al reconocimiento mundial alcanzado”, marcó y sumó: “Su humildad, incluso en los momentos de mayor éxito, es una de las características que lo hacen singular y que generan admiración más allá de lo estrictamente deportivo. Esa forma de conducirse, alejada de cualquier exceso, ha contribuido a convertirlo en un ejemplo para millones de personas y, especialmente, para las nuevas generaciones”.

Frade llegó a la conclusión de que “pocas personas reúnen un consenso tan amplio para representar a la Argentina en el exterior”. “Su reconocimiento trasciende las preferencias deportivas y las diferencias de cualquier naturaleza, permitiendo que su figura sea asociada con nuestro país en todo el mundo”, dijo. De esta forma, reconocerlo como embajador ilustre e itinerante de la Argentina implica “poner en valor esa capacidad de representar a los argentinos” y de “transmitir una imagen de nuestro país vinculada al esfuerzo, la humildad, la perseverancia y la excelencia”.

Y cerró: “En ese marco, el presente proyecto no busca reconocer únicamente al extraordinario deportista, sino también a quien ha llevado el nombre de nuestro país al mundo y ha generado en millones de argentinos momentos de orgullo, emoción, unión, esperanza y felicidad”. Ahora restará que el resto de los legisladores acompañen el proyecto con su voto y Messi sea declarado embajador ilustre e itinerante.