Un colegio de Chaco izó la bandera de Cuba junto a la argentina y homenajeó al Che Guevara en un acto patrio y el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, consideró que se trata de "una aberración".

"Esa bandera representa un régimen político que es una dictadura, que no tiene libertades, uno de los más represivos del mundo. A los chicos se les está enseñando eso. ¿Qué pasaría si en una escuela de gestión social fundada por un descendiente del Graf Spee, el barco alemán de la batalla del Río de la Plata, alguien izara la bandera nazi con la foto de Adolf Hitler?", dijo el funcionario en una entrevista en la radio La Red.

Los alumnos cantaron la canción "Hasta siempre, comandante" Crédito: Facebook

Las fotos del polémico acto en la Escuela Pública Nº 2 del barrio Emerenciano, en Resistencia, Chaco, se viralizaron en las redes sociales, y un video publicado en Facebook muestra parte del acto en el que recordaron a Ernesto Che Guevara como "alguien muy cercano a nuestra generación, que está en el mismo nivel de los próceres argentinos porque perseguía los mismos ideales de libertad y justicia de los pueblos latinoamericanos".

Según los medios locales, también cantaron la canción Hasta siempre, comandante e hicieron un minuto de silencio en honor a Guevara.

"El sistema educativo no puede contar con ninguna práctica ligada al adoctrinamiento. Uno de los roles de nuestras escuelas es despertar el espíritu crítico, no bajar línea sobre lo que debe pensarse. Me comuniqué con la ministra del Chaco y me dijo que estas escuelas fueron hechas en la gestión de (Jorge) Capitanich, y que mandaron un proyecto de ley para regularlas porque el Estado está poniendo dinero en estas escuelas que no puede supervisarlas", dijo Finocchiaro.