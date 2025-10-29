Una funcionaria de Kicillof y dirigente de La Cámpora cargó contra Daer por criticar el baile de Cristina

Las críticas del líder de la CGT Héctor Daer contra la expresidenta Cristina Kirchner, por bailar en el balcón de su casa donde cumple prisión domiciliaria el domingo de la derrota electoral del peronismo, no cayeron bien en La Cámpora.

Luego de conocerse los dichos del comandante del gremio de la Sanidad, la réplica llegó de parte de Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y dirigente de la agrupación que está al mando del hijo presidencial, el diputado nacional Máximo Kirchner.

“Una cosa es saludar y otra es bailar. No le cayó bien a nadie. Me sorprendió, estaba en La Plata [donde montó el búnker Fuerza Patria]. Cuando me dijeron ‘Cristina está bailando en el balcón’, no lo podía creer. Considero que Cristina es una persona inteligente”, sostuvo Daer en declaraciones a Radio Con Vos y exclamó: “¡Estábamos perdiendo la elección!“.

Ese domingo en que La Libertad Avanza (LLA) se impuso ante el peronismo 40% a 31% a nivel nacional, pero incluso en la provincia de Buenos Aires, con la candidatura de Diego Santilli, que le ganó a Jorge Taiana por estrecho margen, Cristina Kirchner recibió a dirigentes propios en su departamento de Constitución.

En eso, desde el balcón de San José 1111, bailó de cara a la militancia que fue a acompañarla desde la calle de esa esquina porteña.

La actitud de la expresidenta cuando en el búnker de La Plata se preparaban para admitir el mal resultado -sorpresivo para el peronismo tras haber ganado por 13 puntos la bonaerense de septiembre- generó una fuerte polémica.

En este contexto, tras las críticas públicas de Daer, Saintout salió a responderle. “Baila porque quiere”, sostuvo en X la funcionaria de Axel Kicillof, que se referencia en La Cámpora.

“Por si no se enteraron, Cristina está presa por defender a los trabajadores, sus salarios, sus jubilaciones y sus derechos”, acotó, en un dardo directo a la CGT, cuestionada desde varios sectores internos por una supuesta inactividad en medio del gobierno de Javier Milei.

En tanto, para cerrar, Saintout planteó: “Los opinadores sobran: hacen falta más sindicalistas que se animen a lo mismo [que hizo Cristina]”.

De esta forma, la dirigente de La Cámpora cargó contra el titular de la Sanidad, que en la disputa del peronismo siempre fue cercano al titular del Frente Renovador, Sergio Massa, y ahora está enrolado en el sector que comanda Kicillof y que pretende dar vuelta de página con el liderazgo de Cristina Kirchner.