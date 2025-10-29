La Corte cerró la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan y dejó firme el sobreseimiento de Macri

La Corte Suprema cerró ayer la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, al rechazar una serie de recursos extraordinarios y dejar firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El máximo tribunal fundó su rechazo en cuestiones formales y cerró así un capítulo iniciado en 2020, con la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por presuntas tareas de inteligencia sobre familiares de los tripulantes destinadas a conocer sus reclamos y actividades tras el hundimiento del submarino en 2017. La acción alcanzó también a Eduardo Winkler, director de Reunión Interior, y Nicolás Iuspa Benítez, jefe de la delegación Mar del Plata.

En diciembre de 2021, el juez de Dolores Martín Bava procesó al expresidente Macri por haber “posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hecho uso y no haber dispuesto el cese de tareas de inteligencia” prohibidas por la ley, entre diciembre de 2017 y fines de 2018.

Mauricio Macri y Gustavo Arribas Archivo

Esa decisión fue luego revocada por la Cámara Federal, en julio de 2022, cuando los jueces de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron que las actividades no constituían ningún delito.

“Existe suficiencia probatoria -dijeron los jueces- para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”.

Luego, la Sala II de la Casación declaró inadmisibles los recursos de apelación presentados por las querellas y confirmó así el sobreseimiento del expresidente Macri.

Las querellas y el CELS pidieron en su momento revocar el sobreseimiento a Macri Leo Vaca/Télam

En sus resoluciones, los jueces de la casación sostuvieron, no obstante, que se debía avanzar en la causa paralela en la que se investiga el hundimiento de la nave para dar una respuesta concreta a los familiares de los 44 tripulantes que perdieron la vida al servicio de la patria.

La causa por la tragedia

Ese otro expediente se encamina a juicio, luego de que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala IV de la Casación, rechazaran a principios de este mes una serie de recursos y confirmaran la realización del debate oral en la provincia de Santa Cruz, donde se desarrolló la investigación.

Allí, serán juzgados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata con los 44 tripulantes. En las últimas comunicaciones, la nave reportó el ingreso de agua por los sistemas de ventilación, lo que habría provocado daño en las baterías.

Fue hallado en el marco de una búsqueda internacional que lideró la empresa Ocean Infinity, en noviembre de 2018. La firma encontró restos dispersos de la nave, a gran profundidad, compatibles con una implosión.

Ayer, al rechazar los recursos de los familiares, la Corte cerró definitivamente el caso contra el expresidente por presunto espionaje.