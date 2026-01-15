Una jugada de Lula da Silva provocó sorpresa y enojo en la Argentina antes del acuerdo con la UE

Horas antes de la firma del demorado acuerdo con la Unión Europea, el gobierno de Javier Milei recibió con una mezcla de sorpresa y enojo una noticia inesperada que pone otra vez en extrema tensión al Mercosur.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había dejado trascender que no concurriría a la ceremonia de firma del acuerdo comercial, el sábado al mediodía en Asunción, recibirá un día antes a los líderes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en Río de Janeiro.

Ursula von der Leyen y Luiz Inácio Lula da Silva, en una reunión del G20 THOMAS MUKOYA� - POOL�

“Arma una cumbre paralela un día antes. Es una falta de respeto a sus socios”, afirmó una alta fuente del Gobierno. El vínculo personal de Lula da Silva con Milei fue áspero desde el inicio y se agrietó al límite en los últimos días por sus posturas contrapuestas sobre la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela. Ese malestar se extiende por estas horas al presidente anfitrión, Santiago Peña, quien a pesar de recientes chispazos con Lula da Silva confiaba en convencer a su par de Brasil de concurrir a la cita en Asunción para la postal de unidad del bloque regional, en un momento trascendente. Una postal que está lejos de producirse.

En la Casa Rosada y el Palacio San Martín, que encabeza el canciller Pablo Quirno, leyeron con atención el comunicado con el que, en la noche del miércoles, las autoridades del Consejo Europeo confirmaron el paso previo por Río de Janeiro. Y no ocultan su “decepción” con Von der Leyen por esta “atención especial” para con el presidente de Brasil, que esperaba firmar el acuerdo con la UE bajo su presidencia del bloque regional, el 20 de diciembre pasado, en Foz de Iguazú, antes de que el rechazo inicial del Consejo de Europa frustrara sus planes.

“Previo a la ceremonia de firma de los acuerdos UE-Mercosur en Asunción, el presidente Costa, junto con la presidenta von der Leyen, visitará Brasil para una reunión trilateral con el presidente (Luiz) Inácio Lula da Silva en Río de Janeiro”, confirmó el Consejo Europeo, anoche, en un comunicado que Itamaraty se encargó de difundir.

“Brasil es un socio clave para la Unión Europea en materia de comercio, inversión, clima, multilateralismo, ordenamiento jurídico, democracia y derechos humanos. La reciente presidencia brasileña del Mercosur fue crucial para avanzar en las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, allanando el camino hacia su firma a finales de esta semana en Paraguay. Esta visita oficial reforzará esta sólida alianza y fortalecerá aún más la relación bilateral”, agrega el elogioso comunicado en otro de sus tramos, que irritó particularmente en Buenos Aires y Asunción.

Los presidentes de la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, en la última reunión del Mercosur, en Brasil EVARISTO SA� - AFP�

En los días previos, en Brasilia dejaban trascender que Lula no estaría en Paraguay, aunque sin dar detalles de la negociación subterránea con los líderes europeos. “La firma será de los cancilleres por decisión de la presidencia pro tempore que ocupa Paraguay”, era el argumento formal que daba la diplomacia de Brasil para justificar que el canciller Mauro Vieira, y no Lula, representaría al país más grande de la región en la ceremonia de firma, en el auditorio del Banco Central del Paraguay.

En Brasilia omitían que el resto de los presidentes (Peña, Milei y el presidente uruguayo, Yamandú Orsi), sí confirmaron su presencia y estarán en el acto de firma. Con la novedad sobre la mesa, se esperan renovadas negociaciones en el seno del bloque a nivel de cancilleres, aunque las cartas parecen echadas: tres presidentes del Mercosur, y no cuatro, estarán en Asunción junto a los líderes de la UE, que un día antes posarán sonrientes para la foto con el restante.

Una jugada que en Buenos Aires leen como un “desquite” de Lula da Silva luego de la frustrada firma del acuerdo en territorio brasileño. Reafirman, en el mismo sentido, que Milei buscará más allá de la coyuntura seguir afianzando su “liderazgo” regional, con el apoyo de Trump y la intención de nuclear a gobernantes liberales en torno a su figura.