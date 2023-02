Una política entrerriana dice ser dueña de “La Libertad Avanza” y el espacio de Milei puede quedarse sin nombre para las elecciones

escuchar

Una dirigente política de Entre Ríos asegura ser “la presidenta, apoderada nacional y propietaria legal” de La Libertad Avanza, el espacio que en 2021 utilizó Javier Milei para competir en las elecciones legislativas y con el que busca dar la batalla por la Presidencia este año. Los libertarios advierten que se trata de una maniobra para forzar una negociación, sin ningún respaldo legal ni afiliados.

“ Ellos no son La Libertad Avanza. Ellos son Milei. Yo soy la presidenta, apoderada nacional y propietaria legal del nombre . Ellos entraron en una alianza transitoria en 2021, en un bloque con La Libertad Avanza. Eso no te da derecho a decir que sos miembro y tomar la decisión que están tomando. Nunca se sentaron a hablar conmigo y empezaron a hacer negociaciones a escondidas de esta estructura”, indicó Carina Ivascov, quien busca presentarse como candidata a gobernadora en el distrito que gobierno acutalmente Gustavo Bordet.

En esa línea, Ivascov explicó que “Milei entró en 2021, con el partido Unite”. “Utilizó esa herramienta electoral con el nombre de alianza de ‘La Libertad Avanza’, porque se lo dejé usar”, añadió.

Lo cierto es que Milei e Ivascov se mostraron en la misma línea en más de una ocasión, durante 2021. Sin embargo, la firma de esa alianza (que ambos acordaron) era transitoria y el economista libertario continuó vinculado al nombre de “La Libertad Avanza”, con el cual es conocido entre sus potenciales votantes hasta el día de hoy.

Ivascov insistió en ser la única propietaria del sello que se hizo conocido por Milei, aunque reconoció que no concretó el proceso de afiliaciones, requisito fundamental para registrar una agrupación política. “Con un equipo de trabajo tenemos juntas promotoras en varias provincias, las cuales no terminaron con la carga de las afiliaciones, pero no quita que seamos los dueños originales. La única que puede firmar el uso de ‘La Libertad Avanza’ soy yo. Ellos no te pueden mostrar un papel”, aclaró. Y advirtió: “Si [Milei] se presenta con ese nombre, lo bajo de la lista”.

Ivascov se postularía a gobernadora de Entre Ríos, con el partido "Libertad Avanza"

Mientras tanto, el jefe de campaña de Milei, Carlos Kikuchi; el abogado más cercano al economista, Diego Spagnuolo, y hasta el propio diputado libertario recibieron cartas a documento de Ivascov en varias oportunidades, exigiendo que dejen de utilizar el nombre de “La Libertad Avanza” para su campaña.

Al solicitar la documentación que ratifique sus testimonios, Ivascov se limitó a demostrar una variedad de cartas documento, denuncias y notificaciones judiciales, con distintos referentes del espacio de Milei como destinatarios. Al consultar las fuentes oficiales, “La Libertad Avanza” no está registrado como agrupación política en Entre Ríos ni tampoco a nivel nacional.

La respuesta de los libertarios

Desde el espacio de Milei argumentan que Ivascov quiere presentar un partido con el nombre de una alianza. “Quiere crear un partido político que se llame La Libertad Avanza, como si fuera Juntos por el Cambio o Frente de Todos, y ni siquiera puede armar, porque no tiene afiliados”, señalaron en diálogo con LA NACION.

En este sentido, la legisladora bonaerense Rebeca Fleitas aseguró que “ no hay apoderados de La Libertad Avanza porque fue una alianza transitoria, que se constituyó para las elecciones de 2021. En todas las elecciones se definen los partidos que van a conformar esa alianza”.

Una de las cartas documento que Ivascov envió a Kikuchi, solicitando abandonar el nombre de la "Libertad Avanza"

“El modus operandi de esta chica es registrar los nombres de los partidos políticos para poder adjudicárselos y ser la propietaria. Esto que hizo con ‘La Libertad Avanza’, ya lo hizo con el espacio político de Pichetto. Registró el nombre ‘Peronismo Republicano’ y dijo que Pichetto no pertenecía. Ahora está haciendo exactamente lo mismo”, agregó Fleitas, al ser consultada por LA NACION.

Finalmente, descartó que Ivascov haya integrado el espacio de Milei en algún momento. “Nunca perteneció al espacio. Lo que hizo fue presentarse en la Justicia para registrar el nombre, pero no ha cumplido con ninguno de los requisitos que se le exigen para avanzar con el expediente”, señaló.

Sobre las cartas a documento emitidas por Ivascov, Fleitas aseguró que son todas las mismas, pero “les cambia el nombre”. “Lo que plantea es irracional. No la conoce nadie. Nunca ha incursionado en la política. Es una figura fantasma, que pretende tener relevancia con estas maniobras sucias”, concluyó.

Juan Cruz Andrada