Patricia Bullrich puso fin a la novela con Javier Milei y apuesta a los diálogos con Espert en la provincia

Patricia Bullrich definió como una “discusión terminada” la posibilidad de un acuerdo con Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, luego de que el libertario rechazara de plano es posibilidad y tildara a Juntos por el Cambio como un “rejunte de miserables”. Desde el entorno de la precandidata a presidenta aseguran que tienen conversaciones con el otro referente de los liberales, José Luis Espert, quien ya lanzó su candidatura a la gobernación .

Sin embargo, el diputado de Avanza Libertad dijo que se encuentra enfocado en la construcción de su propia candidatura junto a los partidos liberales Ucedé, PAN y Republicanos Unidos. “Hoy estamos con boleta corta. No hay ninguna conversación con nadie por la candidatura a la gobernación de Buenos Aires” , expresó el economista en diálogo con LA NACION. “Si aparece algún candidato presidencial que apoye nuestras reformas en provincia y conjugue las ideas liberales, recién ahí veremos que pasa”, agregó.

Mientras tanto, la presidenta de Pro impulsa a sus propios candidatos para la provincia y se mostró ayer en Luján y Mercedes con los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y el senador provincial Joaquín de la Torre, que buscan un lugar en la interna de Juntos para enfrentar a Axel Kicillof.

Bullrich había declarado el pasado fin de semana que en la coalición de Juntos por el Cambio se está discutiendo ofrecerle al libertario Javier Milei “una participación común” en la provincia de Buenos Aires para evitar una victoria del kirchnerismo. Fue luego de que LA NACION revelara la creciente preocupación en la principal coalición opositora por el crecimiento del economista en las encuestas. “Milei ha hecho su partido y quiere presentarse (como candidato a presidente) por él y está en su lugar. Nosotros somos JxC. Lo que se ha discutido esta semana es en la provincia, donde hay solo una vuelta, puede pasar que haya candidatos separados o se le puede ofrecer a Milei una participación común”, señaló a Radio Mitre.

Bullrich y Milei compartieron más de un gesto de sintonía en el pasado

La pregunta surgió a raíz de previas declaraciones del diputado de la UCR Martín Tetaz sobre un acuerdo con el libertario en la Provincia. “Tendríamos que poder hacer un acuerdo político con Milei, si no lo hacemos, Kicillof puede ganar”,afirmó. El diputado por La Libertad Avanza respondió sus dichos y descartó un acuerdo: “Son un rejunte de miserables arrastrados por un cargo”, manifestó el domingo.

Por su parte, desde el entorno de Bullrich se despegaron de la posibilidad de una alianza y aseguraron que mantienen conversaciones con Espert. “Nosotros no estamos conversando con Milei, institucionalmente no hay nada, pero con Espert sí estamos hablando”, afirmaron fuentes cercanas a Bullrich. Desde el equipo de la presidenta de Pro apuntaron, además, a los fuertes dichos de Milei sobre Juntos por el Cambio, y opinaron: “Es difícil Milei porque es un mundo medio caótico. Él ya decidió su camino y no es con nosotros”.

La exministra dijo ayer en LN+ que “hay que respetar que él quiera ir por su lugar y yo creo que nos vamos a encontrar en la segunda vuelta y también en el gobierno”.

Los candidatos de Bullrich en la Provincia

Bullrich recorrió ayer por la tarde las localidades de Luján y Mercedes, en la Provincia de Buenos Aires. La acompañaron De la Torre, Grindetti eIguacel, que se anotaron en la carrera para la gobernación bajo el paraguas de Bullrich. “Para dar vuelta esta decadencia en la que vivimos, es necesario enfrentar a aquellos que quieren mantener todo como está”, señaló la presidenta del Pro durante su visita. También estuvo acompañada por Lorena Petrovich, Martín Culato, Gustavo Ferragut, Marcelo Musso, Ignacio Castaño, Roberto Monzón, Carlos Mosso, Marcela Munaris y Arturo Gorín.

Patricia Bullrich y Joaquín de la Torre durante su recorrida en Luján

“La recorrida de Luján fue muy bien, escuchando vecinos y las problemáticas y reafirmando referentes locales”, afirmaron fuentes de Iguacel a LA NACION. Destacaron al concejal de Mercedes Carlos Mosso como alguien “muy sólido”.

“Creo que lo que está en juego es el carácter del Gobierno: si se va a animar a hacer los cambios profundos que hay que hacer, o va a tener miedo por los conflictos que puedan traer esos cambios”, destacó Bullrich durante su recorrida con vecinos en Luján. “Ya vinimos varias veces y siempre vemos lo mismo: es una ciudad que recibe más de 4 millones de personas por año. Pero la infraestructura está muy deteriorada”. Remarcó que al municipio le hace falta inversiones y hotelería. “Nuestro objetivo es que Luján cambie el año que viene y que acompañe un cambio en la Provincia y en la Nación”, agregó.

“Lo que está en juego es el carácter que tendrá el próximo Gobierno: si va a tener miedo o se va a animar a enfrentar a aquellos que quieren mantener todo como está”.



En Luján, y en cada rincón de la Argentina, tenemos la fuerza que hace falta para ordenar el país. pic.twitter.com/qhto3yBZDF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2023

Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y exfuncionario de Mauricio Macri, fue el primero en recibir el aval de Bullrich para candidatearse a la elección bonaerense. El segundo fue Grindetti, en noviembre, luego de tomar distancia definitiva del armado de Horacio Rodríguez Larreta. El tercero fue De la Torre: el exintendente de San Miguel y exministro de María Eugenia Vidal se acercó a Bullrich tras abogar por una candidatura presidencial de Macri. De la Torre lanzó en noviembre su postulación con un acto en Moreno. “Hay que perseguir el delito y los delincuentes: no podemos seguir con miedo a que nos entren a nuestras casas, con miedo de ir a trabajar, con miedo de salir a la noche, porque no sabemos si nos van a matar para robarnos el celular”, dijo entonces.

Iguacel, Grindetti, y De la Torre “están trabajando juntos con el fin de construir un plan que sea un legado para la provincia, independientemente de quién gane las elecciones”, según informaron en un comunicado en septiembre de 2022. Unieron fuerzas en una carrera interna en la que compiten contra Diego Santilli (que acompaña la carrera presidencial de Rodríguez Larreta) y Cristian Ritondo (candidato de Vidal).

Grindetti, De la Torre, e Iguacel, en General Las Heras Prensa De la Torre

En las últimas horas, Emilio Monzó se sumó a la carrera electoral: busca un acuerdo con la UCR y se distanció de los equipos de Larreta y Bullrich. Según pudo saber LA NACION, desde el entorno de la campaña de Bullrich aseguraron que el hecho que “Monzó se lance en la Provincia es positivo, hay que ampliar el espacio”.

Lucía Pereyra