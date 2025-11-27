Uno de los jueces del caso de los Cuadernos pidió ser suplente en otro tribunal oral

Germán Castelli, uno de los jueces del tribunal oral federal que lleva adelante el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados por la causa de los “cuadernos de las coimas”, pidió a sus superiores de la Cámara Federal de Casación que le den una suplencia en otro tribunal oral.

La medida contrasta con lo que dijeron Castelli y sus colegas Enrique Méndez Signori y Fernando Canero acerca de que no podían hacer más que dos audiencias semanales en el caso de los sobornos porque estaban tapados de trabajo con otros juicios.

El pedido de Castelli fue elevado al tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación, que resolvió ponerlo en el temario de su próxima reunión a realizarse el martes próximo.

El orden del día de esa reunión tiene como punto sexto tratar el oficio 1783/25 de Castelli, donde manifiesta “su postulación como juez subrogante del tribunal oral criminal federal N° 6 de esta ciudad". En ese tribunal hay una vacante.

Esa vacante está ocupada temporariamente por el juez Méndez Signori, por eso Castelli envió un oficio en el que señala que solo se postula para ocupar ese lugar, y no en otros tribunales orales, de modo de no alterar la agenda del juicio en marcha.

Escribió Castelli en su oficio a la Casación -al que accedió LA NACION- que el 6 de diciembre vence su subrogancia en un tribunal oral federal de La Plata y que como Méndez Signori es subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, “es que el suscripto encuentra conveniente postularse como juez subrogante -sólo- respecto de ese Tribunal Oral Federal N°6 capitalino, debido a las vacantes existentes en aquella dependencia".

Se trata de una postulación, y no de una designación, ya que quien ocupe esa subrogancia se determinará luego de un sorteo. Las subrogancias, además de implicar más trabajo para los jueces, significan cobrar un 33 por ciento más de sueldo.

Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero Ricardo Pristupluk

Todo hace pensar que el pedido será rechazado. El principio que rige en la Casación es que las subrogancias son posibles, siempre que no afecten el funcionamiento de las tareas del tribunal donde el juez es titular.

El juicio del caso de los cuadernos de las coimas comenzó el 6 de noviembre pasado, con una audiencia semanal por Zoom. Dado que son 87 imputados y más de 600 testigos, con ese ritmo el juicio oral iba a durar muchos años.

Hubo preocupación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura por esta circunstancia y la propia Cámara Federal de Casación había sugerido a los jueces que impusieran otro ritmo.

Para ello, hace 15 días convocó a los jueces Castelli, Méndez Signori y Canero, pero sólo acudieron los dos últimos a ese encuentro. Castelli se excusó por cuestiones de trabajo.

Allí, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky resolvieron darles facilidades a los magistrados para que aceleren el proceso.

Los jueces del tribunal oral, antes de esa reunión, le habían enviado una nota a los camaristas donde les decían que estaban “colapsados”.

De hecho, allí mencionaron que solamente en los últimos tres meses recibieron 29 nuevos expedientes, lo que contribuyó “al colapso que se generó” durante los últimos años.

Causa cuadernos, audiencia del día 27 de noviembre

Tras la reunión en Casación, los camaristas de Casación pusieron a disposición de los jueces del juicio una renovada sala de audiencias, la posibilidad de usarla tres veces por semana y si los jueces lo deciden, que puedan sesionar durante las vacaciones.

Además, los jueces de la Casación resolvieron eximir por seis meses del sorteo de nuevas causas al Tribunal Oral Federal N°7, y reenviar al resto de los tribunales orales las causas residuales que tenían los magistrados.

Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ante el reclamo decidieron poner audiencias dos veces por semana (martes a la tarde y lunes a la mañana) y que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados sean híbridas, es decir con los imputados en la sala de audiencias y los defensores en el Zoom.

Pidieron además a la Casación que les permitan contratar a más personal y habilitar un espacio físico, cuestiones que se derivaron a la Corte Suprema de Justicia.

El juicio por los Cuadernos de las Coimas contra Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos de obra pública comenzó de manera virtual.

La fiscal de la causa, Fabiana León, también reclamó que el juicio se realice con mayor frecuencia, y lo propio hizo uno de los imputados.

Los jueces del tribunal oral vienen diciendo que están pidiendo ayuda desde 2019, pero que no los escucharon, y señalaron que necesitaban que los aliviaran del trabajo que tenían por delante.