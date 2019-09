Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2019 • 20:11

En medio del reclamo por la emergencia alimentaria y los recortes, más de una docena de gobernadores peronistas viajó en aviones sanitarios y oficiales hasta Mendoza para participar de un acto partidario del Frente de Todos, en apoyo a la candidata que disputará la gobernación el próximo domingo.

Las aeronaves que llegaron son las de las provincias de Chubut, en pleno conflicto docente, Santiago del Estero, La Rioja, Chaco, Misiones y Tucumán.

Durante el acto partidario, Fernández lanzó su propuesta de implementar un gabinete federal, para "sacar a Dios de Buenos Aires" y que "atienda en todo el país".

Alberto Fernández en Mendoza junto a gobernadores Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"Lo que yo aprendí en la Jefatura de Gabinete es que la Argentina dice ser un país federal que en verdad no es. Si no cambiamos la estructura de desarrollo, no vamos a ser nunca otra Argentina", aseguró el candidato.

El candidato del Frente con Todos reunió en la Bodega Ruca Malén, en Luján de Cuyo, a mandatarios provinciales y candidatos como Sergio Massa, Axel Kicillof, Matías Lammens, y los gobernadores Alicia Kirchner, Mariano Arcioni, Sergio Casas, Sergio Uñac, Roxana Bertone, Gustavo Bordet, Gerardo Zamora, Juan Manzur y Domingo Peppo, entre otos.

No es la primera vez que se genera revuelo en torno al uso partidario de los aviones provinciales, muchos de ellos sanitarios, durante la campaña electoral.

Uno de los aviones llegando a Mendoza hoy 00:55

Video

El 11 de septiembre, Fernández viajó a Tucumán y desde la oposición denunciaron que se destinaron más de $20 millones de fondos públicos para financiar las actividades proselitistas organizadas por el gobierno tucumano por la visita del candidato presidencial del Frente de Todos.

Las principales críticas apuntaron a la utilización del avión sanitario de la Provincia (LV-BEU) para trasladar desde Buenos Aires al diputado nacional Fernando Espinoza y a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, dos de los invitados del gobernador tucumano Juan Manzur a la cumbre peronista que se realizó en esta capital.

También causaron indignación las imágenes que se viralizaron en las redes sociales del asado realizado en la sede local del gremio de Sanidad (ATSA), organizado por Manzur para agasajar al compañero de fórmula de Cristina Kirchner, al que asistieron más de 5000 comensales, entre dirigentes, sindicalistas y militantes.

Desde el PJ tucumano habían señalado que para ese almuerzo se utilizaron 2000 kilos de carne de vaca (vacío) y 1000 kilos de embutidos y aproximadamente 10.000 empanadas, además de bebidas, ensaladas y una importante cantidad de queso y dulce de batata para el postre.