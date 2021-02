Pablo Humberto González reconoció que él y su mujer se vacunaron, pero negó haberlo logrado por intermedio del exministro Ginés González García, su primo y padrino Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

El primo -y ahijado- de Ginés González García, Pablo Humberto González, de 57 años, dijo que recibió la Sputnik V en el vacunatorio del hospital San Felipe, pese a que no es personal estratégico ni de salud. Su mujer, de 48 años, también está vacunada.

Además, Pablo González consideró que su padrino y ahora exministro de Salud, gracias al escándalo de la vacunación vip, "se mandó un cagadón grande como una casa". Sin embargo, rechazó haber recibido la vacuna gracias a él o a influencias con las autoridades del hospital.

"Se debe estar enterando ahora Ginés que yo estoy vacunado", expresó durante una entrevista en A24. El familiar de González García dijo que no cometió ninguna irregularidad: "No falsee nada. Tampoco soy Zannini que me puse como personal de salud", agregó, en referencia al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que integra la nómina de vacunados vip junto a su mujer, Patricia Alsúa, y fue registrado en el sistema en la misma categoría que los médicos, enfermeros y auxiliares sanitarios. "La irregularidad no la cometo yo", afirmó González.

Siempre según su relato, el ahijado de Ginés se anotó el 9 de enero a través del registro bonaerense, la página web Vacunate Buenos Aires, y fue inoculado el 13 de enero. Lo mismo sucedió con su mujer, que se anotó y fue llamada al día siguiente, dijo. Pablo González argumenta que en aquel momento, antes de la publicación de The Lancet que demostró una eficacia de la Sputnik V del 91,6%, "nadie quería vacunarse", ni siquiera el personal de salud. Gracias a eso "empezaron a llamar " y él obtuvo su dosis. "Había un policía adelante mío que también lo vacunaron", añadió.

El Hospital San Felipe, que administra la provincia de Buenos Aires en el distrito de San Nicolás, fue allanado el martes por el escándalo de la vacunación vip. La fiscal Verónica Marcantonio pidió documentación sobre todos los vacunados en ese centro de salud.

Se trata del distrito de donde son oriundos el exministro de Salud y su familia, también su sobrino, Lisandro Bonelli, quien era jefe de Gabinete en la cartera sanitaria nacional y figura como uno de los 70 vacunados en la lista difundida por el Gobierno.

