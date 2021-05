Vacunación vip: “Me dijo ‘se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado’”, contó Ginés González García sobre el pedido de Horacio Verbitsky

Tres meses después de que estallara el escándalo de las inoculaciones vip en la sede del Ministerio de Salud, el entonces líder de la cartera, Ginés González García, contó su versión sobre cómo fue el pedido por la vacuna contra el coronavirus del periodista Horacio Verbitsky, quien destapó lo ocurrido, al contarlo en radio. “No ha habido ningún delito en lo que yo he hecho”, sostuvo el exjefe de la cartera sanitaria nacional.

“Me dijo ‘se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado’, [le dije] ‘bueno, esperá', como un mes antes”, relató el exministro, durante una entrevista para Radio Con Vos, en la que imploró no inmiscuirse en el tema de las vacunaciones vip por un pedido de sus abogados, con el objetivo de que sea la Justicia quien decida. “En el caso del periodista, él me pidió y yo le dije ‘no, hasta que no tengas la edad’”, añadió González García.

A pesar de su reticencia para hablar sobre el tema, el exfuncionario comentó que por la edad, 79 años, Verbitsky estaba autorizado para vacunarse, pero admitió su error por haber aceptado dicha inoculación en la sede del Ministerio de Salud -junto a la de una decena de personas-. “Quizás me equivoqué, no debería haberlo aceptado, pero ante una pregunta de ese tipo, 50 preguntas, estás en otro lado, con mil problemas... Fue una equivocación mía, claramente”, sostuvo el exministro, que debió dejar su cargo como consecuencia de lo ocurrido.

El motivo por el que Verbitsky no habría sido inoculado en el Hospital Posadas

Incluso, mencionó el motivo por el cual Verbitsky no habría recibido su primera dosis de Sputnik V en el Hospital Posadas. “El accidente de que fuera al ministerio sí fue un accidente, porque yo no estaba, estaba en Entre Ríos, y el director de hospital [Alberto Maceira] le dijo que la gente no quería que fuera Verbitsky al hospital”, comenzó el exministro.

“El Posadas es un hospital muy politizado, ha tenido muchas y duras consecuencias con sus trabajadores cuando fue la dictadura. [Maceira] dijo que ahí no lo llevaran, que iba a cualquier lado y llevaba las vacunas y los vacunadores, y que si querían iba al Ministerio”, narró González García, quien expresó que “los cuestionamientos” no fueron suyos, pero aceptó su equivocación y comentó que le podría haber dicho a la autoridad médica: “Vaya otro lado y no al Ministerio”.

“No soy amigo de Verbitsky”

En febrero, Vebitsky había contado que llamó a su “viejo amigo Ginés González García” para que le dijera adónde se podía vacunar, pero el exministro hoy lo desmintió. “Yo no soy amigo de Verbitsky, ninguno fue vacunado por amigo. Yo no vacuné a la madre de mis hijas que tenía también edad, a mi hermana que tenía más de 70 años y patologías asociadas, yo no vacuné a nadie por afecto”, refirió González García.

Para cerrar, comentó también: “Durante estos meses me han castigado duro”.

LA NACION