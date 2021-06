Vacunas: la dura respuesta de un senador opositor a Santiago Cafiero

En un encendido discurso, el senador riojano Julio Martínez (Juntos por el Cambio) salió al cruce del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que tildó de “visitadores médicos” a la oposición por sus planteos a raíz del truncado acuerdo con el laboratorio Pfizer.

“A la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, al Jefe de Gabinete y a muchos de este gobierno no les gusta contestar cuando le preguntan por las vacunas de Pfizer. Lamento decirles que van a tener que seguir contestando y dando explicaciones porque no son convincentes, porque no son claros, porque no se entiende. Pero sobre todo, porque justifican, pero las vacunas no están”, comenzó el riojano.

Y agregó: “No somos nosotros los que politizamos el tema. Son ustedes los que van a sacarse fotos con los aviones que llegan. Son ustedes los que hicieron propaganda con la camiseta número 10, cuando supuestamente llegaban 10 millones de vacunas. Son ustedes los que hacen la politización, en muchos lugares, donde en lugar de ir a los centros primarios de salud se va a los clubes con La Cámpora a vacunar a la gente. Entonces, no somos nosotros los que hacemos política o llevamos el tema al campo de la política”.

“No son claros cuando nos explican los motivos por los cuales no llegan las vacunas de Pfizer. No somos visitadores médicos. Somos una fuerza política que se preocupa por la salud de la gente. Nos preocupa que Argentina juegue en primera en materia de vacunas. Nos están haciendo jugar en cuarta categoría. Si no, vayan a ver si con las vacunas que nos están poniendo se puede entrar a la Comunidad Económica Europea, que está dejando ingresar ya a gente vacunada”, remarcó el senador por La Rioja, y agregó: “‘Vengan todos, pero ustedes argentinos no, porque los vacunan con no sé qué'”.

“El problema no es el costo, ustedes mismos lo dicen. El problema no es que nos piden los glaciares, los recursos naturales, el obelisco o no sé qué otras cosas. Ustedes mismos lo han desmentido. El problema no es que Pfizer no quiera arreglar con nosotros. Ellos dicen que quieren arreglar con nosotros. Ustedes dicen que nosotros también. El problema no es el tiempo, porque fuimos los primeros en ser conejitos de india”.

“El problema, aparentemente, son ustedes. El problema no es la legislación, porque nosotros nos pusimos a disposición para cambiar esa legislación si era necesario. El problema son ustedes. No encontramos explicación y ustedes no la dan. ¿No será que en este sistema vicepresidencialista que tenemos, alguien se paró de manos y dijo ‘no quiero vacunas de Estados Unidos’? Esa es nuestra gran duda, señor jefe de gabinete”, cerró el parlamentario opositor.

LA NACION