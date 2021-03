Vacunas vip: denunciaron por irregularidades a la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, fue denunciada penalmente tras revelarse la presunta existencia de un sistema de “vacunaciones vip” contra el coronavirus en la provincia, del que se habrían beneficiado colaboradores y funcionarios de otras áreas que lograron inmunizarse. Entre los beneficiados figurarían choferes, periodistas, un mozo y una empleada de limpieza del área.

La presentación contra la ministra, a quien se atribuye la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, fue realizada por el legislador provincial José María Canelada, de Juntos por el Cambio.

“Hay pruebas evidentes de que el ‘vacunatorio vip’ que vimos desde la Nación se replicó en Tucumán. Con sus matices, hubo una casta de privilegiados y amigos que accedieron a las vacunas a las que todavía no pudieron acceder algunas personas que forman parte del personal de salud, docentes, miles de adultos mayores y personas con problemas de salud”, expuso el parlamentario opositor tras hacer la presentación.

En su escrito, Canelada también denunció al secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, José Antonio Gandur, uno de los funcionarios que recibió la dosis de la vacuna Sputnik V, cuando todavía en Tucumán no se terminó de inmunizar a la totalidad de los trabajadores de la salud.

Al ser consultado por la prensa sobre este caso, el gobernador Juan Manzur defendió la vacunación del funcionario.

En tanto, según explicó la ministra Chahla, Gandur accedió a la vacuna contra el covid-19 “de forma privada”. En este sentido, trascendió que el funcionario se habría inoculado en un sanatorio que sería de propiedad de su esposa. Sin embargo, desde la cartera sanitaria local desmintieron que las clínicas privadas cuenten con las dosis, ya que el sistema de vacunación se centralizó en el sector público.

Denuncié a la ministra Chahla y al funcionario Medina Ruiz porque hay pruebas de que el vacunatorio vip se replicó en Tucumán. Las autoridades no contestaron mis pedidos de informes y en entrevistas no hicieron más que contradecirse al hablar de los casos que se filtraban. pic.twitter.com/CkVcobKiGV — José María Canelada (@Jota_Canelada) March 3, 2021

Por estas contradicciones, Canelada incluyó en su demanda penal al secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Luis Medina Ruiz, uno de los encargados de definir el mecanismo de vacunación contra el coronavirus en Tucumán. Además, el legislador requirió que sea citado el director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferre Contreras, quien había asegurado que el plan de vacunación contra el coronavirus se concentra en el sector público.

La polémica que derivó en la presentación judicial se encendió el fin de semana tras conocerse un listado de 17 personas que trabajan junto a Chahla en el Ministerio de Salud y que recibieron la vacuna, incluidos cuatro choferes, dos secretarios, periodistas, un mozo y una empleada de limpieza.

La funcionaria justificó la medida y dijo que se trata de personal estratégico del Ministerio a su cargo. “No tengo problemas en que nos cuestionen, en su momento responderé a todas las preguntas. Mi equipo de trabajo jamás dejó de estar en actividad durante la pandemia ¿Por qué no vacunarlos?”, argumentó Chahla, quien también recibió una dosis de la vacuna.

Si bien la denuncia presentada este miércoles se centró en el caso de Gandur, Canelada dijo que hay motivos para sospechar que hubo más irregularidades en el plan de vacunación. “Que no hayan respondido ninguno de los dos pedidos de información que presenté, tanto en la Legislatura como en el Ministerio de Salud, nos hace sospechar que hay más casos como el de Gandur, como el del fotógrafo de la ministra, como el de su chofer y sus empleados administrativos. Personal de salud nos ha dicho que muchos de ellos aún no han sido vacunados. ¿Cómo no indignarse?”, sentenció Canelada.

El legislador radical sostuvo que en este caso “no solo hay una situación reñida con la ética, sino que hay una figura penal”. Y agregó: “Cuando uno hace todo bien, a la mínima sospecha que se cierne, presenta todas las pruebas, pero aquí no han hecho más que esconder la información de los vacunados y contradecirse a la hora de dar explicaciones de los casos particulares que se filtraron”.

Cómo sigue la vacunación

Son 78.100 las dosis de la vacuna contra el coronavirus que llegaron a Tucumán desde que comenzó la campaña nacional de inmunización.

Mientras continúa la inoculación del personal de la salud y de personas mayores de 70 años, este miércoles se inició el cronograma de vacunación a docentes. Desde la cartera sanitaria estiman que se podrá vacunar a unos 300 docentes por día, por lo que demandaría varios meses llegar a inocular a los más de 30.000 educadores con los que cuenta la provincia.

Desde que se desató la pandemia, Tucumán superó la barrera de los 76.000 contagios de Covid-19, con más de 1500 fallecidos.