Lorenzini no rechazó la presentación del gobernador de Santa Fe, pero le restó relevancia dentro de la causa al tratarla como un incidente aparte Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

ROSARIO.- El juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini decidió abrir como un incidente aparte del concurso de acreedores la propuesta de intervención presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por lo que el manejo de la empresa seguirá en manos del directorio de Vicentin, como estableció el magistrado el viernes pasado cuando relegó al rol de veedores a los interventores designados por el presidente Alberto Fernández.

La decisión del juez Lorenzini se produjo en momentos en que el gobierno de Santa Fe desplegaba una serie de contactos con referentes del sector agropecuario y exportador para sumar respaldo a su iniciativa, que después de la definición que tomó el magistrado de Reconquista queda relegada a un segundo plano.

Ahora vuelve a tomar protagonismo la posibilidad de la expropiación de Vicentin, algo que Alberto Fernández remarcó el sábado pasado, cuando afirmó: "Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación".

El juez Fabián Lorenzini

Fuentes del gobierno de Perotti confirmaron a LA NACION que se enteraron durante la tarde de la decisión de Lorenzini. La resolución del juez no rechaza la presentación que hizo el gobierno, pero le resta relevancia dentro de la causa al tratarla como un incidente aparte.

En el gobierno de Santa Fe recibieron la noticia después de que Perotti se reuniera con los directivos de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Claudio Soumoulou y Mario Rounbino, quienes se contactaron con el mandatario a través de videoconferencia. Después, el santafesino mantuvo un encuentro virtual con miembros de la Mesa de Enlace para dialogar sobre la crisis de Vicentin.

Lorenzini buscó una solución intermedia para evitar la expropiación anunciada por el Presidente

En el gobierno de Santa Fe se esforzaban para no dar por terminadas las gestiones de Perotti en la búsqueda de una salida consensuada con la empresa. El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, sostuvo a la radio Aire de Santa Fe que las gestiones eran para buscar un acuerdo para evitar una expropiación, una alternativa que "rechaza".

Fuentes del directorio de Vicentin confirmaron que se habían enterado durante la tarde de la decisión del juez. "No estamos sorprendidos porque es totalmente lógica la postura del magistrado", apuntaron. Daniela Hacen, integrante de la mesa ejecutiva de Vicentin, aseguró esta tarde a LA NACION que "todo sigue igual como el día antes de la intervención".

Máximo Padoán, uno de los directivos de la compañía, había lanzado duras críticas a la propuesta de Perotti, la que calificó como "confiscatoria".

La intervención desató fuertes manifestaciones en Santa Fe Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

El gobierno de Santa Fe presentó el lunes un documento con duras críticas a la decisión del juez de Reconquista, que decidió el viernes restituir a los directivos de Vicentin en el manejo de la empresa.

En escrito consideraron que la decisión de Lorenzini "busca estabilidad, pero genera inestabilidad. Un obrar errático que no está a la altura de las circunstancias".

"En lo jurídico [la decisión] resulta aún más asombrosa, porque el propio juez del concurso dice que el proceso concursal que él dirige ingresó en un impasse. Los significados de este término, según el diccionario, son dos: callejón sin salida y compás de espera. Cualquiera de las dos acepciones son un desbarro", esgrime el gobierno en el escrito judicial.