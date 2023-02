Victoria Donda cobra $400.000 netos por su nuevo cargo en el gabinete de Axel Kicillof

escuchar

Victoria Donda ganará unos 400 mil pesos netos como subsecretaria de Análisis y Seguimiento de Políticas Estratégicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Trabajará a las órdenes de Carlos Bianco, jefe de Asesores y uno de los hombres de máxima confianza de Axel Kicillof.

La extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) también tendrá un cargo en la Fundación Banco Provincia, pero allí participa ad honorem, según se informó desde el gobierno.

Durante los tres años de esa gestión, Donda incrementó la planta del Inadi en 120 empleados y protagonizó diversas polémicas. La flamante funcionaria de Kicillof dejó el gobierno nacional en diciembre del año pasado y tras su salida criticó al presidente Alberto Fernández. “Cuando me incorporé decidimos hacernos cargo de la responsabilidad de liderar las políticas desde el Inadi con orgullo y esperanza, y no me da vergüenza decir que en muchos sentidos ha sido una decepción”, dijo, sin hacer una autocrítica. Y agregó: “No tengo nada personal con Alberto Fernández, pero hay discusiones políticas que hay que dar de cara a la sociedad. Si no, parece que vivimos en una burbuja”.

Donda se integró al Gabinete de la provincia de Buenos Aires en un área dedicada a desarrollar y profundizar “la inserción territorial” de las políticas públicas en el distrito, informaron fuentes oficiales. La subsecretaria tiene por función colaborar en el seguimiento y análisis de las acciones desarrolladas en el marco de la gestión de la provincia de Buenos Aires, vinculadas a asuntos político estratégicos.

También se espera que pueda asesorar en el proceso de definición de prioridades en términos político estratégicos y en la relación interjurisdiccional.

Deberá además intervenir en el seguimiento de los programas, proyectos, iniciativas, planes y objetivos propuestos por las diferentes áreas del Gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia político estratégica. Proveer insumos e información relativa al seguimiento de las políticas, programas y acciones de Gobierno.

Hoy, de la mano del Gobernador @kicillofok y del Jefe de Asesores @Carli_Bianco, inicio una nueva etapa en mi carrera política, como subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en @BAProvincia. pic.twitter.com/j0QrUybcYk — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) February 13, 2023

Donda, quien salió del Inadi en diciembre pasado, afirmó que el nuevo cargo “implica una gran responsabilidad” y aseguró que le genera “una ilusión muy especial” porque regresará al ámbito bonaerense donde vivió “la mayor parte” de su vida y será parte de la gestión de “un gran compañero”, con el que comparte “valores de la justicia social”.

Fuentes oficiales indicaron que, en su nueva función, Donda trabajará “desde la Jefatura de asesores en el desarrollo y profundización de la inserción territorial” de las políticas públicas. Es decir, dependerá de Carlos Bianco.

Además, señaló que a su nuevo rol en la Subsecretaría de Análisis se agrega su incorporación al Directorio de la Fundación Banco Provincia.

“Agradezco a Agustina Vila por la confianza depositada para que juntas podamos seguir fomentando los programas que nuestra Provincia necesita para consolidar el crecimiento productivo”, escribió Donda, en referencia a la secretaria general de la fundación.

Ante las críticas por su nuevo cargo en la gestión de Kicillof, Donda dijo: “Quieren que las mujeres nos retiremos de la vida pública”.