La indemnización que le exigirá a Victoria Donda su empleada doméstica, una vez despedida, será de entre 300.000 y 400.000 pesos. Así lo señaló a LA NACION el abogado laboralista Osvaldo Omar Barsanti, quien patrocina a Arminda Banda Oxaante la Justicia.

La interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) fue acusada el viernes ante la Cámara Federal porteña de haber ofrecido a su empleada doméstica un plan social y un puesto de trabajo dentro del Inadi como modo de resarcirla o compensar el pago de su indemnización.

De acuerdo con el abogado, la suma estimada se desprende de tres presuntas irregularidades en la relación laboral entre Donda y Banda Oxa: la falta de aportes entre 2007 y 2016, una mayor carga horaria laboral de la declarada y el incumplimiento del pago salarial durante la pandemia.

"Arminda trabajó durante casi nueve años para la familia Donda (desde marzo de 2007 a junio de 2016) sin estar registrada, 'en negro', lo que explica la inexistencia de aportes jubilatorios durante esos años", aseguro Barsanti. Uno de los reclamos de la empleada doméstica, asegura el abogado, es justamente que se paguen los aportes correspondientes a todos estos años.

Otro de los reclamos es que a partir de 2016, Banda Oxa estuvo registrada por menos horas de las que en realidad trabajaba: en los registros figura que Arminda trabajó unas 48 mensuales, mientras que su abogado afirma que en realidad las horas trabajadas ascienden a 88. "Por lo tanto, Arminda recibió durante todos esos años un salario menor que el que le correspondía dada su carga laboral", dice Barsanti.

Por último, durante el último año, en el contexto de pandemia y cuarentena, Banda Oxa no habría cobrado por varios meses la totalidad de su salario, sino una parte. De acuerdo al abogado, durante todo 2020 Arminda estuvo presionando para recibir su paga y, de a poco ("a cuenta gotas"), fue cobrando su salario.

La situación terminó de explotar a mediados de noviembre, de acuerdo a Barsanti, cuando Banda Oxa hizo el reclamo y la respuesta que recibió de Donda fue la sugerencia de renunciar y recibir "como compensación"un plan social y un trabajo en el Inadi. "Pero a Arminda no le interesaba seguir trabajando: es una mujer de 62 años que quería resolver sus temas jubilatorios", aseguró el abogado. "Ella nunca llegó a cobrar el plan o a trabajar en el organismo gubernamental justamente porque no le interesó jamás esa salida del problema".

"Por ahora [Donda] no le debe nada porque Arminda no se considera despedida. Cuando conteste y rechace las acusaciones y Arminda se considere despedida, a partir de ese momento se generará el crédito indemnizatorio", aseguró Barsanti.

Anteayer, voceros de Donda aseguraron que Banda Oxa cobró todos los sueldos y aportes que le correspondían y que la denuncia penal debería ser rechazada in limine por la Justicia. Consultados ayer por este reclamo laboral y el cálculo de la indemnización en particular, no indicaron una nueva respuesta.

