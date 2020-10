La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales estuvo en Terapia de Noticias 02:54

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, se refirió este jueves a la creación del impuesto extraordinario para gravar los patrimonios superiores a los $200 millones, y a la posibilidad de que parte de la política rebaje su sueldo, como símbolo para paliar la crisis económica acrecentada por la pandemia del coronavirus.

Invitada a Terapia de Noticias, emitido por LN+, la funcionaria sostuvo que "hay que debatir todas las estructuras del Estado", por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus salarios. "Es una reforma que nos debemos todos", dijo.

"El Presidente hoy debe estar ganando aproximadamente $220 mil de bolsillo, contra un juez o un fiscal que está cerca de los $600 mil", expresó y agregó que "le llama la atención" cómo hay una mirada "muy pujante" sobre, por ejemplo, un director nacional que cobra $90 mil cuando tiene una estructura y firma por responsabilidades del dinero público "muy importantes".

Sin embargo, señaló: "No veo enojo con el gabinete de Alberto Fernández porque saben que somos hombres y mujeres que trabajamos sin descanso, que estamos comprometidos políticamente, pero los sueldos están congelados".

"Lograr el aumento del salario mínimo vital y móvil era necesario, que es $16.875. Claro que con esa realidad duele y mucho", expresó Tolosa Paz, quien opinó que, detrás del pedido de que se rebajaran sus salarios, "hubo una puesta en escena de un sector que dijo 'hay que hacer una quita', pero sin hablar de los jueces. "Los fiscales no pueden ganar $600 mil, si un presidente no puede ganar $200 mil".

Y finalizó: "Yo quiero funcionarios profesionales, que han hecho una carrera y una vida al servicio de lo público, que ganen mínimamente para poder sostener su vida y no para no poder ni siquiera vivir si les vamos a pedir lo que queremos, que sean honestos, responsables y eficientes. Si no, lo que hacemos es expulsar [profesionales] del sector público y que luego ese sector no encuentre gente preparada para esos cargos necesarios".

