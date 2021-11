Victoria Tolosa Paz habló del frío saludo con Cristina Kirchner en el cierre de campaña del Frente de Todos

La candidata a diputada del Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz, se refirió hoy al frío saludo que protagonizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto de cierre de campaña del espacio ayer por la tarde. Al respecto, negó un gesto distante por parte de la exmandataria y acusó a los medios de “manipulación”.

Consultada en AM 750 sobre si percibió “frío” el saludo con Cristina Kirchner, Tolosa Paz expresó: “No. Es impresionante la manipulación que hacen. Ponen a [Facundo] Manes y a [Diego] Santilli como íntimos amigos y usan una foto de Alberto [Fernández], Cristina y yo en la que parece que la única que sonrío soy yo, porque suelo sonreír mucho. ¡Que no me quiten la alegría jamás!”.

Y agregó: “Fue en el momento en el que yo termino de hablar y los saludo a los dos. Con Alberto me había abrazado un segundo antes y después ella me hace el puñito como riéndonos del otro puñito, el que giraron por todos los canales de televisión y por el que terminamos riéndonos en el Senado sobre lo que son capaces de construir”.

El choque de puños entre Cristina Kirchner y Victoria Tolosa Paz ayer en el cierre de campaña del FdT Fabián Marelli - LA NACION

De esta forma, la candidata aseguró: “Lejos de esa frialdad, nos reímos con Cristina en la previa y nos quedamos en la escalera juntas, chusmeando, porque estaban nuestras queridas Abuelas y Madres de Plazo de Mayo y nos quedamos charlando las cinco. Fue un momento muy lindo”. Además, se quejó de tener que luchar constantemente contra “un deseo de la oposición política y mediática de que todos los integrantes del Frente de Todos estén peleados y tengamos mala onda”.

Así las cosas, bromeó: “Ellos tendrían que tener una cámara en la previa del acto. Se llevarían una sorpresa sorpresa al ver la empatía con Axel, Cristina, Alberto y Sergio [Massa], con los que estuvimos riéndonos, compartiendo un momento de mucho esfuerzo después de la campaña y cuidándola a Cristina, que venía de una operación”.

El gélido saludo de Cristina Kirchner a Victoria Tolosa Paz, en el búnker del Frente de Todos

Lo cierto es que tras el gélido saludo entre Cristina Kirchner y Tolosa Paz del pasado 13 de septiembre, cuando el oficialismo asumió la derrota de las PASO, ayer por la tarde volvió a llamar la atención el gesto de la vicepresidenta al ser abordada por la candidata. Lejos de los abrazos que repartió en el escenario, la cabeza de lista bonaerense recibió, esta vez, solo un choque de puños.