Victoria Tolosa Paz, sobre la interna peronista: “La unidad tiene que ser un valor con contenido

En el marco de una fuerte interna en las filas peronistas, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz afirmó que la reconstrucción de una alternativa al gobierno de Javier Milei requiere “una unidad basada en las ideas, un modelo de desarrollo productivo y un peronismo con verdadera vocación federal”.

“La construcción de la unidad es necesaria para enfrentar este experimento libertario de Javier Milei, pero esa unidad tiene que estar fundada en las ideas y no en las personas”, dijo.

Y agregó:“La unidad tiene que ser un valor con contenido. Necesitamos ordenar las ideas para construir un proyecto con estabilidad macroeconómica al servicio del desarrollo, equilibrio fiscal con equilibrio social, con la gente adentro, con salarios dignos, redistribución de la riqueza y una fuerte apuesta al desarrollo productivo y agroindustrial. No se puede redistribuir lo que no se produce.”

Las definiciones las realizó durante una recorrida por distintas localidades de Santiago del Estero, donde mantuvo encuentros con dirigentes, militantes, trabajadores, productores y vecinos.

“Construir una alternativa para la Argentina exige volver a caminar el país, escuchar a nuestra gente y poner el cuerpo donde están los problemas y también las oportunidades. Es tiempo de estar presentes, de conocer las realidades bien de cerca para poder ponerles voz en el Congreso Nacional. Porque la Argentina no termina en la General Paz; la patria también se construye desde el Norte Grande, desde el interior profundo y desde cada comunidad que trabaja y sueña con un futuro mejor”, subrayó.

La diputada también recorrió el emprendimiento avícola “Doña Lidia” en Forres, junto a la intendenta y candidata a la reelección, Belén Abdala; también visitó el Centro de Monitoreo Urbano y compartió un encuentro con dirigentes, militantes y vecinos, y expresó su respaldo a la continuidad de una gestión que “demuestra que cuando hay un Estado presente y una comunidad organizada, el desarrollo llega a cada pueblo”.

La recorrida de Tolosa Paz continuó en Pozo Hondo, donde visitó comercios, dialogó con vecinos y mantuvo una reunión con la militancia junto a la candidata a intendenta Kory Martín, a quien acompañó de cara a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto.

La agenda siguió anoche en Quimilí, con una cena de trabajo junto al intendente Diego Ponti, candidato a la reelección, dirigentes y militantes de la región.

Interna

Victoria Tolosa Paz, en el encuentro del PJ en Parque Norte Tadeo Bourbon

El pasado 1 de mayo se lanzó un armado peronista con el objetivo de construir una alternativa partidaria que no quede acotada a la pertenencia al kicillofismo o al cristinismo, con el objetivo de extender su influencia en el interior del país, donde concentrará su próxima actividad política. Los nuevos pasos de este sector, conformado por dirigentes como Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos, es avanzar con su proyecto político “por regiones”. Consideran que fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires también tienen terreno fértil para sus intenciones.

“Estamos organizando los encuentros regionales para profundizar la presencia territorial. Seguramente, el próximo paso será en Entre Ríos, antes del Mundial, pero todavía no se puso fecha”, reforzó una de las dirigentes que dieron el presente en el evento en Parque Norte el último mes.

También en un armado que intenta no encuadrarse en el cristinismo ni en el kicillofismo trabajan sectores peronistas encarnados en Miguel Pichetto y Emilio Monzó. Los espacios son “paralelos”, consideraron en el sector de Michel, Tolosa Paz y Olmos. “La idea es ser varios sectores en paralelo. En el acto [de Parque Norte] no se habló mal de nadie”, aseveraron.