Victoria Villarruel reunió en el Senado a enemigos de los hermanos Milei en un acto anticuarentena

Con el Salón Azul del Congreso como escenario, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó esta tarde un acto en el que se cuestionó en duros términos la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de Covid, hace cinco años.

Más allá de los duros conceptos contra las medidas de aislamiento adoptadas por la administración kirchnerista, el acto dejó algunos gestos políticos de cara a la feroz interna que el Gobierno sostiene con la vicepresidenta.

Emanuel Danann Prensa Senado

Es el caso de las presencias, uno como orador y el otro en primera fila de invitados, de Emanuel Danann y de Eduardo Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, dos comunicadores de la derecha que supieron militar por Javier Milei y desde hace meses sostienen sendos y feroces enfrentamientos con el Presidente y su hermana, Karina Milei.

Tampoco faltaron algunas escenas de tensión, como la protagonizada por uno de los invitados que, al final del acto y cuando la vicepresidenta saludaba a los presentes, encaró a los gritos e insultos a Villarruel reclamando la derogación de la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación.

El acto a 5 años de la pandemia que encabezó Victoria Villarruel Prensa Senado

La actividad, denominada “A cinco años de la pandemia: algunas reflexiones que nos debemos”, provocó cierto escozor entre algunos de los presentes, que no podían evitar asociarlo con la polémica exposición antivacunas encabezada la semana pasada por la diputada de Pro Marilú Quiroz. El incidente del final pareció darles la razón.

Villarruel fue la última oradora y se despachó con un fuerte discurso en contra de la cuarentena, a la que calificó de “fanática e insensible” y por la que responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero que, dijo, también tuvo como cómplices a la oposición, “infectólogos”, periodistas, laboratorios y obras sociales.

“La versión fanática e insensible de la cuarentena aplicada en nuestro país tuvo ejecutores, pero también tuvo responsables”, afirmó la vicepresidenta, tras lo cual apuntó su dedo contra los que consideró responsables que colaboraron a permitir el sostenimiento de las duras medidas de aislamiento.

“Difícilmente [la cuarentena] podía haberse sostenido sin las anuencias de las fuerzas políticas votadas para ser oposición a ese Gobierno, sin la complicidad del periodismo y sin la presión y el lobby tanto de empresas farmacéuticas como de obras sociales privadas, como de infectólogos y otros demagogos televisivos que se arrogaron el derecho de decidir cómo debíamos vivir y cómo debíamos morir”, sentenció Villarruel, en el pasaje más aplaudido de su discurso.

Antes de la vicepresidenta habían hablado Danann y Pablo Dávoli, un abogado nombrado secretario de la Comisión de Defensa del Senado por la gestión de Villarruel que fue presentado como “especialista y referente en Covid”.

“La democracia fue brutalmente interrumpida por un decreto del gobierno kirchnerista; como reconoció el ministro [de Economía, Martín] Guzmán, por conveniencia política”, sentenció Danann, pese a que el exministro se refirió a la prolongación en el tiempo de la cuarenta, no al decreto ni a su inicio.

Con su estilo filoso y agudo, el comunicador libertario que se ha convertido en un declarado enemigo de Karina Milei, a la que acusa de corrupta de manera frontal, calificó como delitos de lesa humanidad las privaciones a las que se sometió a la población durante el aislamiento.