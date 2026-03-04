Qué dijo Nahuel Gallo: las principales definiciones del gendarme tras estar detenido 448 días en Venezuela

“Buenas tardes a todos: yo soy Nahuel Gallo”. Con esas palabras y visiblemente emocionado, el gendarme que estuvo detenido durante 448 días en Venezuela, abrió este lunes en el Edificio Centinela la conferencia de prensa que significó su primera aparición pública.

Junto a Gallo estuvieron el canciller, Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Susana Monteoliva, y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni. Antes de otorgarle la palabra al cabo primero repatriado, los tres funcionarios compartieron breves discursos. No hubo lugar a las preguntas por parte de la prensa.

A continuación, las principales definiciones de Nahuel Gallo.

Nahuel Gallo junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni; y el canciller, Pablo Quirno

La actualidad de Nahuel Gallo

“No es fácil estar acá, adelante de todos ustedes. Dando esta declaración: yo la pedí”.

“Vi muy pocos medios, tengo muy escasa información de lo que pasó estos últimos 448 días”.

“Hablando con la ministra y mis jefes les pedí la oportunidad de dar mi palabra: mi testimonio”.

“Quiero agradecer al ministerio de Seguridad y a la Gendarmería: por su apoyo desde el primer momento”.

“Gracias a Dios estoy bien de salud”.

“Estoy tratando de reinsentarme en la sociedad”.

“Estoy tratando de pasar algunos estudios médicos”.

“El Edificio Centinela es mi institución: es mi casa”.

“Mi mente sigue encerrada: hasta que no liberen a los 24 extranjeros, yo sigo preso”.

“Les pido tiempo”.

“Me siento bien y estoy tranquilo: pero necesito tiempo. Discernir la información”.

“Siempre defendí mi bandera y canté el Himno Nacional, pero no porque soy gendarme, simplemente porque soy un ciudadano argentino”.

“Estoy feliz de estar en mi Patria”.

“Agradezco a todos los argentinos, al Estado argentino y las instituciones extranjeras, sin dar nombres. Gracias”.

Nahuel Gallo, visiblemente emocionado

Su detención en Venezuela