Qué dijo Nahuel Gallo: las principales definiciones del gendarme tras estar detenido 448 días en Venezuela

El cabo primero de la Gendarmería Nacional habló desde el Edificio Centinela; se lo vio acompañado por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Susana Monteoliva

El gendarme mostró al principio un gesto adusto, pero segundos más tarde, se emocionó
Buenas tardes a todos: yo soy Nahuel Gallo”. Con esas palabras y visiblemente emocionado, el gendarme que estuvo detenido durante 448 días en Venezuela, abrió este lunes en el Edificio Centinela la conferencia de prensa que significó su primera aparición pública.

Junto a Gallo estuvieron el canciller, Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Susana Monteoliva, y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni. Antes de otorgarle la palabra al cabo primero repatriado, los tres funcionarios compartieron breves discursos. No hubo lugar a las preguntas por parte de la prensa.

A continuación, las principales definiciones de Nahuel Gallo.

Nahuel Gallo junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni; y el canciller, Pablo Quirno
La actualidad de Nahuel Gallo

  • “No es fácil estar acá, adelante de todos ustedes. Dando esta declaración: yo la pedí”.
  • “Vi muy pocos medios, tengo muy escasa información de lo que pasó estos últimos 448 días”.
  • “Hablando con la ministra y mis jefes les pedí la oportunidad de dar mi palabra: mi testimonio”.
  • “Quiero agradecer al ministerio de Seguridad y a la Gendarmería: por su apoyo desde el primer momento”.
  • “Gracias a Dios estoy bien de salud”.
  • “Estoy tratando de reinsentarme en la sociedad”.
  • “Estoy tratando de pasar algunos estudios médicos”.
  • “El Edificio Centinela es mi institución: es mi casa”.
  • “Mi mente sigue encerrada: hasta que no liberen a los 24 extranjeros, yo sigo preso”.
  • “Les pido tiempo”.
  • “Me siento bien y estoy tranquilo: pero necesito tiempo. Discernir la información”.
  • “Siempre defendí mi bandera y canté el Himno Nacional, pero no porque soy gendarme, simplemente porque soy un ciudadano argentino”.
  • “Estoy feliz de estar en mi Patria”.
  • “Agradezco a todos los argentinos, al Estado argentino y las instituciones extranjeras, sin dar nombres. Gracias”.
Nahuel Gallo, visiblemente emocionado
Su detención en Venezuela

  • “El Estado venezolano me hizo saber que el Estado argentino me habían pedido y eso me enorgullece muchísimo”.
  • “El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno: es un lugar de bastantes torturas psicológicas. Y no muy gratas de contarlas ahora”.
  • “Solamente con pensarlas se me titubea la boca”.
  • “Hay 24 extranjeros más que están esperando su libertad”.
  • “Viví con mucha incertidumbre si iba a ser libre o no”.
  • “Gracias a Dios mi fortaleza mental, mi hijo, que amo con toda mi vida, es lo único que me mantuvo con vida”.
  • “No es fácil que te acusen de delitos que no vienen al caso ahora”.
  • “Les pido a todas las organizaciones internacionales que no se olviden de los centros de detención en Venezuela”.
  • “Hasta con una media, muchísimos me dieron una mano ahí dentro”.
  • “Los extranjeros no teníamos ni derecho a una llamada”.
  • “Les mando un abrazo muy fuerte a todos los extranjeros que permanecen secuestrados allí”.
  • “Yo todavía no puedo contar las atrocidades que vivimos. Les pido tiempo”.
  • “En el centro de detención El Rodeo 1, los extranjeros somos fichas de cambio”.
  • “A mí siempre me preguntaban, ¿por qué sos tan patriota? Y no lo sé. Era algo que no me daba cuenta“.
  • “Hasta llegué a dibujar la bandera argentina con jabón: eso me hacía sentir aquí, en mi país”.
