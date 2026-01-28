LA NACION
Milei contra Rocca y el periodismo en La Derecha Fest

Video | El ataque de Milei a Rocca: “Siempre se encuentra una piedra en el camino”

El Presidente hizo una alusión irónica al CEO de Techint, en medio de un discurso en el que señaló a “empresarios que hacen negocios turbios con el Estado”

