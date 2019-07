La fórmula matemática de Paenza para que Fernández gane las elecciones 01:45

"Como yo escucho que hay algunas personas que dudan de que esta fórmula pueda ganar, quiero hablarles de una breve cuenta", dijo Adrián Paenza hoy, durante un acto en apoyo a la candidatura de Alberto Fernández del que participaron científicos de varias disciplinas.

"Si cada uno de nosotros pudiera convencer o explicarle a dos personas por qué hay que votarlo a Alberto y a Cristina... El primero sería yo. En un día seríamos tres. Y si esos dos que llegan convencen a dos, seríamos siete. En cinco días somos 31, y en 10, somos 1023. Y esto crece rápido", dijo el matemático, entusiasmado.

"En 15 días llegamos a 32 mil y pico, en 20 ya superamos el millón, en 25 tenemos 33 millones. Si llegamos a los 30 días, somos mil millones de personas y hemos convencido a una séptima parte del mundo. En 33 llegamos a superar la población de la tierra, y en 35 llegamos a 34.359, para todas las futuras generaciones", agregó, en tono de broma.

"Es muy interesante el cálculo de Adrián", dijo por su parte Alberto Fernández. "Pero no pretendo que me voten los chinos, con que me voten los argentinos me alcanza. Me llevo este papel y desde mañana empiezo a tomar lista para ver quién convenció a los dos", agregó.