Video: habló Milei en el Council of Americas y tildó de “macabro” lo que pasó con el kirchnerismo en el Congreso

El Presidente habló durante poco más de media hora y cargó contra la oposición; “el kirchnerismo tiene como objetivo la quiebra del país”, manifestó
- 2 minutos de lectura'
El presidente Javier Milei dio un discurso en el Council of Américas y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en el hotel Alvear que duró poco más de treinta minutos. Durante su exposición embistió contra el kirchnerismo e hizo mención al veto a la emergencia en discapacidad. “Fue un espectáculo macabro, un Congreso secuestrado por el kirchnerismo que tiene como objetivo la quiebra del país”, sentenció.
“Hay dos caminos. O terminamos lo que empezamos y cambiamos el país de forma definitiva, o volvemos atrás y tiramos a la basura todo nuestro esfuerzo”, enfatizó el jueves Milei en clave electoral.
Sobre la situación fiscal, subrayó: “Decían que no íbamos a poder bajar la inflación porque era multicausal. Pero nosotros defendimos nuestra idea: que la inflación era un fenómeno monetario. Y nuestras ideas siempre ganan”.
“De tener una inflación que viajaba del uno y medio diario, o 17.000 anual, pasamos a tener una del uno y medio mensual”, agregó.
En alusión a las próximas elecciones legislativas, mencionó: "Estamos frente a la posibilidad de acabar definitivamente con el kirchnerismo. Pero sabemos que van a poner palos en la rueda como el voto en cadena, la urna embarazada o los intendentes tirando el aparato".
Consecuente con su grandilocuencia habitual, resaltó: “Hicimos el ajuste fiscal más grande la humanidad. Casi siete puntos de ajuste fiscal en el primer mes del gobierno, algo que no había logrado nadie en los 123 años anteriores”.
“Los crueles liberales ya sacamos a 12 millones de personas de la pobreza”, concluyó.
Otras noticias de Javier Milei
- 1
Rebelión legislativa: el Senado también desafía al Gobierno y sancionará las emergencias del Garrahan y las universidades
- 2
Confesiones escandalosas en medio de un campo minado
- 3
Se firmó nueva paritaria en el Congreso y la dieta de la mitad de los senadores llegará a $10 millones brutos en noviembre
- 4
Fuerte pulseada para definir quién calculará la fortuna de Martín Insaurralde