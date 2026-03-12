ATE anunció un paro de una semana en más de 27 aeropuertos y podría afectar a los vuelos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este miércoles un paro semanal entre el 18 y 24 de marzo en reclamo a una presunta falta de pago del aumento salarial a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En la fecha estipulada no funcionarán más de 27 aeropuertos de todo el país y decenas de vuelos podrían sufrir modificaciones o cancelaciones.

El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, acusó al Gobierno de no pagar los aumentos acordados con la administración y aclaró que la medida de fuerza funcionará entre las 9 y las 12 y las 17 y las 20. “Durante esas franjas horarias solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales”, declaró.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE

Asimismo, apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo que se desató luego de que su mujer, Bettina Julieta Angeletti, integrara la comitiva argentina que viajó a la Argentina Week en Nueva York, Estados Unidos. “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”, cruzó.

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE LANZA PARO DE UNA SEMANA EN AEROPUERTOS POR LA FALTA DE PAGO DEL AUMENTO SALARIAL!!



El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió NO PAGAR LOS AUMENTOS ACORDADOS en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Hemos decidido realizar… pic.twitter.com/P6thIHBbDw — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 11, 2026

“Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Sin sueldos dignos no hay trabajadores. Y sin trabajadores no hay Estado”, concluyó.

ATE, por su parte, emitió un comunicado en el que detalló el detrás de la medida de fuerza y exigió una apertura paritaria sectorial. Además sostuvo: “Cabe señalar que esta organización gremial ha aguardado durante más de un mes el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las autoridades en las instancias de diálogo mantenidas oportunamente, en las que se manifestó la existencia de una propuesta en elaboración para abordar los reclamos mencionados”.

“Habiendo trascurrido dicho plazo sin que haya mediado ninguna propuesta concreta por parte del Gobierno, nos vemos en la obligación de avanzar con las presentes acciones gremiales”, señaló. Desde el gobierno nacional, en tanto, no respondieron a la medida de fuerza por el momento.

ATE acusó al Gobierno de no cumplir con los aumentos acordados Valeria Rotman

La última movilización del gremio había sido en febrero, cuando la reforma laboral fue tratada en la Cámara de Diputados. En esa ocasión, ATE cuestionó el proyecto impulsado por el gobierno nacional y marchó hasta las inmediaciones del Congreso, donde hubo incidentes con la policía.

El rechazo de ATE a una medida del gobierno porteño

Tal como informó LA NACION, este miércoles, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires implementó un sistema con GPS para controlar el presentismo de los empleados que trabajan en la calle, el cual alcanza a auditores de hospitales, de escuelas y verificadores de arbolado.

Sin embargo, desde la asociación rechazaron la medida y enviaron una carta documento al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Gustavo Arengo Piragine. El organismo acusó que el uso obligatorio de geolocalización o de dispositivos personales -tal como plantea el sistema- “vulneraría derechos laborales fundamentales”.