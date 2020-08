La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, dijo que los hechos denunciados por el Ministerio de Seguridad no eran delito y pidió que no se abriera una causa contra los manifestantes Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, pidió hoy desestimar la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, que dirige Sabina Frederic, contra quienes promovieron la movilización del sábado pasado en rechazo a la toma de tierras en Villa Mascardi.

Little le pidió al juez federal subrogante Gustavo Zapata que desestime la presentación del gobierno nacional "por inexistencia de delito" y advirtió que sería "peligroso" perseguir con el derecho penal a quienes "desean manifestarse".

El Ministerio de Seguridad había sostenido el viernes pasado que la convocatoria contra la ocupación de un predio de Parques Nacionales, tomado por el Lof Lafken Winkul Mapu, podía enmarcarse en los tipos penales de "amenazas, extorsión, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen y resistencia a la autoridad".

Pero la fiscal sostuvo hoy que no debía avanzarse con la investigación. Sin acusación, todo indica que el juez cerrará el caso en las próximas horas.

"No corresponde iniciar un proceso penal en orden al hecho denunciado, por lo que deben desestimarse estas actuaciones por inexistencia de delito", dijo Little, en un dictamen en el que destacó "la vaguedad de la denuncia presentada" por el Ministerio de Seguridad y destacó que durante la manifestación no hubo insinuación a la violencia ni uso de armas. Advirtió además que la denuncia no había sido ratificada por el Ministerio de Seguridad.

Según la fiscal, en el caso no se da "ninguno de los delitos denunciados". "La noticia traída a conocimiento de la suscripta no hace sino informar sobre la convocatoria a una marcha que un grupo de ciudadanos decidió llevar a cabo para reclamar a las autoridades por la inacción estatal en la solución de los graves conflictos que aquejan a la zona de Villa Mascardi", escribió la fiscal en su dictamen, cuyo contenido fue dado a conocer en la página web del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal Sylvia Little afirmó que no había motivos para abrir una causa penal contra los manifestantes Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

"Peligroso sería para el Estado Democrático de Derecho que las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse -agregó Little-. Tal como sostengo sistemáticamente en todos los casos que analizo, el poder punitivo estatal debe ser entendido como de ultima ratio, esto es, como la última herramienta con la que cuenta ese Estado para solucionar sus conflictos. En esa dirección, jamás podría autorizarse su utilización para cercenar nada menos que los derechos que la propia Constitución Nacional resguarda, puesto que no debe olvidarse que ella expresamente prevé el derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades."

La fiscal insistió en su dictamen en que "el poder punitivo estatal debe ser entendido como de ultima ratio, esto es, como la última herramienta con la que cuenta ese Estado para solucionar sus conflictos".

Little le dijo además al Ministerio de Seguridad que, si teme que puedan cometerse delitos en una marcha, debe ejercer las facultades que tiene para la prevención y actuar "protegiendo a la ciudadanía en general, de modo tal de evitar que ello ocurra".