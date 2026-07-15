Villarruel eligió un video de la Guerra de Malvinas para celebrar la victoria ante Inglaterra: “No era un partido más”

La vicepresidenta Victoria Villarruel eligió este miércoles un video de la Guerra de Malvinas, de 1982, para celebrar la victoria de la selección argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026, y consideró que este “no era un partido más”.

“¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!”, expresó la vicepresidenta desde sus redes sociales.

El Video Elegido Por Villarruel

Si bien en el texto de su publicación no hizo alusión directa a Inglaterra, el video elegido habló por sí solo: en ese material puede verse marchar a los soldados argentinos y desafiar a los ingleses con gestos hechos a la cámara.

En cambio, Villarruel le agradeció a Enzo Fernández y Lautaro Martínez, autores de los goles, y al equipo nacional por la nueva “alegría”.

El posteo de Villarruel

No conforme con eso, Villarruel comaprtió luego un video de los jugadores con una bandera que hacía referencia a que “Las Malvinas son argentinas” y refrendó que no era un “partido más”.

El segundo posteo de Villarruel

Las declaraciones previas de Villarruel, que había llamado “piratas usurpadores” a los británicos, habían generado una polémica diplomática, como contó LA NACION: el Foreign Office había trasladado su “preocupación” al gobierno argentino.

En cambio, Villarruel le agradeció a Enzo Fernández y Lautaro Martínez, autores de los goles, y al equipo nacional por la nueva “alegría”.

En su posteo previo al partido, Villarruel había tildado a los ingleses de “invasores”, con lo cual había vuelto a marcar diferencias con el presidente Javier Milei en relación al vínculo con Gran Bretaña, un país con el cual el gobierno libertario ha mejorado su vínculo comercial y político.

La Policía Federal dispuso para este miércoles un operativo de seguridad en torno a la embajada de Reino Unido, que incluyó un vallado preventivo.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, había publicado Villarruel en la noche del martes, en las horas previas al partido.

Lo Celso, con la bandera por las Malvinas (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ese posteo había sido tema de conversación entre los cónsules argentino y británico en Atlanta, que junto a autoridades de la FIFA y la policía local supervisaron los operativos de seguridad, fuera y dentro del estadio en el que se jugará la semifinal.

Desde el Gobierno evitaron responder de manera directa a Villarruel, pero a la vez hicieron saber su rechazo a las declaraciones de la vicepresidenta: el canciller Pablo Quirno, por caso, reposteó un tramo de la entrevista al excombatiente Julio Vázquez en el que “reconocen el trabajo de Javier Milei y Pablo Quirno para con la soberanía de las islas”.