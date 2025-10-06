Villarruel respondió a las críticas de los libertarios por su foto con Gildo Insfrán en Formosa

Sin dar nombres propios ni apuntar a nadie en particular, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió a las críticas que le llovieron luego de que se difundiera una foto de ella junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, este domingo en un acto por el Día del Héroe Formoseño.

“Como vicepresidente y presidente del Senado, que es la Casa de las Provincias, prometí recorrer todo el país. Ya van 19 provincias, miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada provincia argentina. Saludar y conocer a sus autoridades y establecer lazos que permitan en un futuro trabajar por la Unidad Nacional de todos los argentinos", explicó este lunes en su cuenta de X.

En la misma publicación compartió una serie de fotografías en las que se la puede ver nuevamente al lado de Insfrán y junto a vecinos de las provincias que se acercaron a saludar y sacarse fotos.

El posteo de Villarruel. X

“Cada abrazo de norte a sur, de este a oeste, cada acto, cada carta que me llevo son parte del cariño de los argentinos y del deber de recorrer toda nuestra extensa y rica Nación. Faltan 5, ¡todo por la Argentina!”, añadió la vice.

La ceremonia —que también contó con la participación, entre otros, del senador nacional José Mayans— se dio en homenaje a los soldados y policías que murieron durante el enfrentamiento ocurrido hace 50 años en el Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio José Warnes”.

En el mismo posteo, uno de los cuestionamientos vino de parte de un usuario que le dijo que “no podía salir sonriendo” al lado del gobernador peronista. “Si vas al acto por el aniversario del ataque al escuadrón de Formosa, cuando estás al lado del dictador local tenés que poner cara de ‘toor’”, le dijo, e hizo alusión a que tendría que haber aparecido de forma seria en la fotografía.

Ante esto, Villarruel respondió contundente: “Sonrío para el pueblo, para que vean siempre una cara amable, una cara feliz de verlos y de reencontrarse con cada argentino. Sonrío porque para caras de culo ya está toda la clase política“.

Victoria Villarruel y Gildo Insfrán encabezaron el acto de homenaje.

El discurso de Villarruel en el acto

“La historia es una dolorosa muestra del presente. Un pasado donde la violencia, la omnipotencia y el mesianismo se hicieron carne y envenenaron a generaciones de jóvenes”, expresó la vicepresidenta en el discurso que dio durante el acto, en un mensaje que vinculó aquel episodio con los desafíos actuales de la sociedad argentina.

La vicepresidenta instó a dejar atrás las divisiones que, según dijo, todavía afectan a la convivencia democrática. “Ese germen de profunda enemistad sigue vivo entre nosotros 50 años después, impidiendo que el pueblo argentino se hermane, se una y trabaje abrazado para sacar al país adelante”, advirtió y agregó: “Hagamos el esfuerzo de unirnos. Construyamos la Argentina que nos incluya a todos y nos permita legar a las nuevas generaciones la patria pujante que todos soñamos”.

Por su parte, Insfrán no dio un discurso durante el acto, pero sí publicó un mensaje más tarde en la red social X y compartió imágenes junto a Villarruel. Además, reafirmó el sentido del homenaje de la vice. “Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber”, escribió el gobernador.