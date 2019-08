Fuente: LA NACION

A las 11 de la mañana, el precandidat o a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández y el precandidato del oficialismo Mauricio Macri emitieron su voto para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que decidirán quiénes se presentarán en las elecciones generales del 27 de octubre.

ALberto salió hoy temprano de su casa ubicada en Puerto Madero para pasear a su perro Dylan y luego fue a votar, donde fue acorralado por un gran tumulto de periodistas. El precandidato del kirchnerismo se enojó con un periodista y le dijo: "Correte por favor, te pido que no me abraces con el micrófono. No puedo hablar". Ante los gritos, el candidato se enojó por el lío y dijo: "Les pido por favor que se ordenen. No puedo así".

En la mesa 68 de la Universidad Católica Argentina, había más de 40 periodistas aguardando y algunos se encontraban en el suelo. "¿Quién me habla? ¿Dónde estás?", preguntó Fernández antes de mirar al suelo y responder al periodista: "Los peronistas estamos todos unidos, de eso no tenemos dudas. Después de las PASO haremos una convocatoria para empezar a arreglar los infinitos problemas que tenemos".

Fernandez respondió a las preguntas de la prensa en medio de un tumulto de periodistas

En tanto, el presidente Mauricio Macri, emitió su voto minutos más tarde en la escuela N° 16 Wenceslao Posse y mantuvo la tradición del PRO de llevar facturas a los periodistas y autoridades de mesa. Tras entregar el sobre, se dirigió a la prensa y dijo: "Es muy importante lo que pase en esta elección, va a definir los próximos 30 años de la historia del país. Los mercados esperan que sigamos en el mismo camino".

"Esta elección va a definir los próximos 30 años de la historia de este país", dijo Macri después de votar

Además, antes de salir de la escuela se despidió de la prensa bromeando: "No se inunda más". La frase que el mandatario dijo en el cierre de campaña de la ciudad se volvió viral en redes sociales.

"No se inunda más", la frase de Macri que se volvió viral en el cierre de campaña

