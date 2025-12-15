Vandalizaron la sede del gremio de uno de los jefes de la CGT

En un hecho delictivo que la CGT vincula con la discusión por la reforma laboral, un grupo de encapuchados vandalizó y destrozó la sede del Sindicato del Vidrio, cuyo jefe es Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la central obrera.

El hecho ocurrió a la 1.30 de la madrugada y los agresores ingresaron por el edificio lindero a la sede de avenida Juan de Garay 371. Interviene la policía científica y efectivos de la policía federal, según informó el gremio. No se habrían robado nada, aunque se constataron destrozos en la oficina de Jerónimo.

Según se pudo constatar, los encapuchados ingresaron por un edificio lindero y rompieron las cámaras de seguridad al ingresar por la terraza.

La oficina de Cristan Jerónimo fue vandalizada en la madrugada Gentileza Sindicato del Vidrio

Jerónimo solicitó que la Justicia y los fiscales investiguen lo sucedido. “Somos absolutamente respetuosos de la Justicia y confiamos en que se esclarecerá lo ocurrido. El momento en el que ocurre resulta totalmente sospechoso”, señaló Jerónimo.

La CGT se solidarizó con el dirigente y en un comunicado vinculó el ataque al Sindicato del Vidrio con la discusión del proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno. “Resulta ingenuo creer que este hecho responde a un simple delito policial y no a un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero en la víspera a la movilización del 18 de diciembre en defensa del trabajo y en contra de la reforma laboral”, advirtió la central obrera en un comunicado firmado por el consejo directivo. Y añadió: “Este tipo de mensajes de odio y antidemocráticos no hacen más que reforzar la unidad de pensamiento y acción en todos los que tenemos claro que nos une: la defensa del trabajo de los argentinos”.

Cristian Jerónimo, uno de los nuevos jefes que tiene la CGT Noelia Guevara

Jerónimo tiene 41 años y es el más joven del nuevo triunvirato de mando que integra con Jorge Sola y Octavio Argüello. Es el secretario general del Sindicato del Vidrio desde 2018, cuando reemplazó a Roberto Merlino, que es hoy su adjunto y supo estar alineado a la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo. Antes de estar en el Vidrio, Jerónimo fue empleado de Metrovías.

“El episodio no modifica en absoluto el rumbo del movimiento obrero, sino que, por el contrario, fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha, la movilización del 18 y todo el proyecto de defensa de los derechos de los trabajadores, frente a una reforma laboral impulsada sin convocatoria al diálogo por parte del Gobierno”, dijo Jerónimo, en una improvisada conferencia de prensa en la puerta del sindicato.