Hasta ahora solo los docentes y personal docentes podían usar el transporte público

Soledad Vallejos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 19:37

Después de casi siete meses sin clases, el martes pasado comenzó la primera etapa de reapertura de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros en pisar el aula fueron los alumnos de 5° año, y 6° para las técnicas, de las escuelas de gestión estatal. Durante esta semana, abrieron sus puertas un total de once escuelas. En la segunda etapa, que se extenderá hasta el próximo viernes, y que incluye a los chicos de 7° grado, se sumarán de forma paulatina casi 400 instituciones educativas más, un número que contempla también a los colegios privados, que ya comenzaron a pedir la autorización correspondiente ante el Ministerio de Educación porteño. Algunos de ellos, comenzarán a recibir alumnos hoy.

Hasta ahora, los únicos habilitados para usar el transporte público para ir a la escuela eran los maestros y el personal no docente, considerados como trabajadores esenciales. El sábado pasado,la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, afirmó a LA NACIÓN en una entrevista que estaban trabajando junto con el Ministerio de Transporte de la Nación, y en conversaciones con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para habilitar también a los estudiantes. "Creo que no habrá problema, porque todos irán en distintos horarios, con flujos de circulación alternados", había dicho Acuña.

Según pudo saber LA NACIÓN por fuentes de la administración porteña, el visto bueno es inminente. "Se está oficializando ahora mismo", deslizaron desde el gobierno nacional. La nueva Decisión Administrativa figura bajo el rótulo "Transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional para los alumnos y alumnas que asistan a clases presenciales", y será publicada en el Boletín Oficial.

"Comenzamos las conversaciones el lunes de esta semana, antes de que arrancaran los primeros alumnos con la vuelta a las aulas. Los estudiantes van a poder usar el transporte público, porque es una disposición administrativa que ya está acordada", señaló una fuente del entorno del jefe de Gabinete porteño, a cargo de Felipe Miguel. Y agregó: "Se hizo un análisis de cuál podría ser el impacto en la Ciudad, y la verdad es que no es significativo. El total de alumnos que regresarán a las aulas en esta etapa son unos 70.000. Pero hay que tener en cuenta que no son todos los que toman transporte público. Una gran proporción va caminando, o en bicicleta. Otros van en auto con sus padres, sobre todo los de 7° grado. Además, una de las claves más importantes es que no van todos en el mismo horario. Los ingresos y las salidas están escalonadas, para que los grupos no se crucen".

Un campo específico en la aplicación Cuidar

Como sucedió con los bolivianos que residen en la Argentina, a los que se los autorizó para que dispongan de la libre circulación para ir a votar en las elecciones generales pasado mañana a las escuelas, en medio de las medidas restrictivas al transporte que impone la cuarentena, lo mismo debería suceder con los estudiantes de todo el país que tengan que asistir a las clases presenciales. La disposición abarcará a todos los alumnos de las distintas jurisdicciones que deban concurrir a las aulas, como se confirmó hoy para los alumnos de 56 escuelas en Santa Fe, que volverán el lunes próximo.

"El impacto es irrelevante", insisten desde el gobierno porteño, y explican que para poder viajar en transporte público y circular sin problemas, los alumnos y alumnas alcanzados por esta medida deberán tramitar el permiso de circulación que se emite a través de la aplicación Cuidar. Así como El Certificado Único Habilitante para Circulación ahora cuenta con un campo específico denominado "Voto Exterior", para que los bolivianos puedan tramitar el permiso, algo similar se podría implementar para los estudiantes.

Conforme a los criterios de Más información