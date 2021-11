Vuelve 678: se llamará 679 y será transmitido por redes

El programa de televisión 678, emitido por la TV Pública durante la presidencia de Cristina Kirchner desde 2009 hasta fines de 2015, volverá en un formato distinto que se podrá ver en las redes sociales. “De 678 a 679, evolucionar es la tarea”, es la venta de la nueva transmisión que fue popular por exponer a los periodistas críticos con los gobiernos kirchneristas.

“Vuelve la seguidilla numérica que sigue jugueteando en el inconsciente de la ‘corpo’ y de la ‘opo’”, dice, en el trailer, la misma voz en off que relataba los informes televisivos hace más de 10 años. La novedad será que ya no habría panelistas.

Según pudo saber LA NACION, la productora Usina, de Pablo Mandía, que hace Sobredosis de TV en C5N, será la encargada de este proyecto.

“679 es una evolución de lo que fue 678, con la misma profundidad de análisis, y con parte del equipo original de 678, más el trabajo de archivo de Sobredosis de TV, y equipos de trabajo en redes sociales especializados durante diez años en redes del peronismo y kirchnerismo, con el fin de generar un baúl de contenidos que faciliten los debates políticos, y, a su vez, logren comunicarse de forma más directa con las plataformas actuales”, comunicó el propio programa.

Sin embargo, ese punto, que habla del “archivo de Sobredosis de TV” (que sale por la pantalla de C5N), fue desmentido desde el grupo INDALO. “No vamos a dar el archivo”, le dijeron a LA NACION.

“Es igual y es diferente”, definieron. En la época de las redes sociales, las emisiones serán transmitidas en Facebook y YouTube. Además, habrá perlitas y recortes especiales para los canales más inmediatos como Instagram y TikTok.

Este medio pudo saber que el nuevo formato tendrá un la posibilidad de que los seguidores colaboren económicamente, como una especie de suscripción.

Sin embargo, como el programa no será emitido en la TV Pública, no contará con el financiamiento estatal, sino con fondos privados. El histórico productor ejecutivo original Diego Gvirtz, según consignó Clarín, no estaría involucrado en el proyecto.

Dentro de los segmentos volverán ”El empleado del mes”, “Distinta vara”, “La Patria Zocalera”, “Otro día de buenas notis” y “El influenciómetro”. También habrá novedades vinculadas al cuidado de precios, editoriales de seguidores, entre otras propuestas.