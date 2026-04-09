Rating: cuánto midieron la gala de nominación de Gran Hermano y la entrevista a Javier Milei en la TV Pública

La noche del miércoles tuvo de todo: nominación en Gran Hermano, Mario Pergolini con Gonzalo Heredia, Guido Kaczka con sus talentos, el partido de River por la Copa Sudamericana y, si algo faltaba, Javier Milei le dio un reportaje a la Televisión Pública. Luego de los buenos 15.4 puntos que promedió el partido de Boca Juniors versus Universidad Católica de Chile, en la Conmebol Libertadores, todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con el rating del prime time.

La competencia de la noche comenzó con el especial de Pasapalabra con 8.9 puntos, donde jugaron Emanero, Maxi Espindola y BM versus Flor Vigna, Lauty Gram y Max Carra, frente a Es mi sueño con 6.3. En el talent show de eltrece se lució Tobías López interpretando el tema “Rock and roll y fiebre” de Pappo; conquistó a los cuatro jurados, entre ellos Carlos Baute, y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante el jurado, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. Por su parte, LAM se ubicó tercero con un pico de 4 puntos y Bendita llegó a los 3.1.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de nominaciones de Gran Hermano con un piso de 11.7 puntos mientras que el ciclo de Guido Kaczka llegó a los 7.9. Tras la salida de Andrea del Boca por el accidente doméstico que tuvo, había mucha expectativa por saber quiénes quedarían en la cuerda floja. Además, se supo por redes sociales que Nazareno Pompei que había ganado el liderazgo sería sancionado porque adelantó su jugada. Y así fue, el Big le quitó el beneficio y declaró a Martín Rodríguez como nuevo líder. Del otro lado, Mario Pergolini arrancó Otro día perdido con un piso de 4.9. Por su parte, BTV y Bienvenidos a ganar se disputaron el tercer puesto en la franja con un pico de 2.1.

A las 23 comenzó, en la pantalla de la Televisión Pública, Economistas. El ciclo que conducen Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira debutó los primeros días de marzo y propone un nuevo espacio para el análisis de la coyuntura y los grandes debates estructurales del país con rigor técnico y lenguaje accesible. Este miércoles realizaron una larga entrevista con el presidente Javier Milei en la que se refirió a todos los temas. El primer mandatario habló de los logros de su gobierno y destacó el haber evitado la hiperinflación. “Hicimos un ajuste real del Estado del 30%”, dijo y apuntó contra “los payasos que hablan de estanflación”. Nuevamente criticó al periodismo y afirmó que “estamos sufriendo un embate mediático en parte porque cortamos la pauta oficial”.

La marca máxima de la noche fue para Gran Hermano con 14.2. Este jueves se hará un duplex para anunciar el intercambio de participantes con La casa de los famosos, reality de Telemundo. Desde la Argentina irá Sol Abraham. La placa de nominados quedó conformada por Pincoya, Titi Tcherkaski, Nazareno, Danela De Lucíai, La Maciel, Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento y Manu Ibero. Mario Pergolini llegó a los 5 puntos con el reportaje a Gonzalo Heredia, mientras que la entrevista a Javier Milei marcó 0.2. Cabe destacar que parte de la audiencia estuvo en DSports, el canal de deportes de Directv, por la transmisión del partido de River Plate visitando a Blooming de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la primera fecha del Grupo H, de la Copa Sudamericana.