Yanina Latorre fulminó a la China Suárez por una actitud con su hija Magnolia: “Un horror”

Yanina Latorre, panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), criticó este martes una actitud de la China Suárez quien, en el vuelo de regreso a nuestro país, viajó en primera clase con el elenco de la película que está rodando, mientras que su hija Magnolia y una amiga lo hicieron en clase turista.

“Eso es feo. A la nena hay que llevarla en primera con ella. Wanda te mete a todos en primera”, manifestó Latorre. A pesar de que la producción, supuestamente, era la que estaba a cargo de la organización del viaje, la panelista dijo: “Pagás la diferencia, es tu hija. ¿Cómo vas a mandar a la nena en turista y vos en primera? Un horror. O si no, andá vos en turista con la nena”.

Luego, acotó: “Eso no se hace con un hijo. La Magnolia, que encima es un bebé (NdeR: tiene tres años), no es que es una chica de 20 años que vos decís ‘bueno, mirá, no quiero gastos’. A la Magnolia la llevás con vos, es tu hija, ¿cuánto tiempo tiene? Ponelos a todos al lado... Si la guita que está ganando en Europa, ¿cuánto puede salir un pasaje en primera?”.

La actitud de la China Suárez con su hija Magnolia que enojó a Yanina Latorre

Según detallaron en LAM, el actor Álvaro Morte, quien forma parte del elenco de Objetos (un thriller dirigido por Jorge Dorado), viajó en primera clase con dos mujeres españolas de su familia que lo acompañaban. El conductor Ángel De Brito se preguntó entonces si “El profesor” de La casa de papel, ahora compañero de Suárez en la serie, es casado. “¿Come palta? La montaña, la noche el poncho, todo se presta. La mantita de Tilcara, el gorro”, acotó Latorre con picardía.

Por otro lado, la esposa de Diego Latorre criticó el último video que publicó Suárez en sus redes sociales, donde se muestra en bikini: “¿Cuál es el fin de filmarte así? Yo hablo, no es que muestro el cuerpo. Te muestro las tet..., pero voy contando algo”.

¿Y Wanda?

Por su parte, De Brito informó que estuvo en contacto con Wanda Nara quien, según le reveló, no formará parte de la tradicional tapa de los personajes del año de la revista Gente, a la que había sido invitada. Al mismo tiempo, señaló que sí vendrá al país “por otros motivos”: “Se va a quedar un tiempo, quedamos para charlar algunas cosas. Va a abrir un local de sus maquillajes en el un shopping de Palermo”, anticipó.