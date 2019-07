Durante un acto "360" con mujeres en San Fernando, Vidal les dijo: "El Gobierno las necesita" Crédito: Twitter Vidal

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió hoy a las mujeres que la voten para "seguir fortaleciendo políticas para que no haya ' Ni una Menos'", en referencia a la lucha contra los femicidios, y para continuar lo iniciado en 2015 cuando, afirmó, se dijo "basta a los machos que durante 28 años las subestimaron".

Además, Vidal les dijo a las mujeres que el Gobierno las "necesita más que nunca" y que en las PASO del 11 de agosto "tenemos que volver a demostrar que somos millones defendiendo a nuestros hijos", al tiempo que enfatizó que "la pelea" por la agenda de género "no puede ser de un partido o de otro".

María Eugenia Vidal encabeza acto 360 en San Fernando - Youtube 01:44

Video

En un acto con mujeres en la ciudad bonaerense de San Fernando, Vidal dijo que en 2015 "fuimos millones, nos conmovió, fuimos muchas. Fue un voto valiente que dijo basta la resignación, al abandono, a los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron una sola pelea de las que los bonaerenses queríamos".

"Hace cuatro años nos encontramos siendo millones, y eso nos conmovió y nos dio fuerza porque nos dimos cuenta que somos muchas", expresó en el cierre del encuentro, que tuvo la modalidad de 360 grados, característica de la campaña del frente oficialista Juntos por el Cambio.

Al repasar las medidas de su gobierno en cuestiones de género, Vidal indicó que "hoy en el Poder Judicial, en estos tres años y medio, se han nombrado 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones", a lo que sumó que, desde diciembre de este año, la Legislatura va a contar con la misma proporción.

Tras agregar que "en la cúpula policial" bonaerense también hay mujeres, la mandataria citó al presidente Mauricio Macri y dijo que "eso no es sarasa" sino "hechos que ya sucedieron y van a seguir sucediendo".

"Eso no tiene color político, no es de nadie y es de todas", dijo y aseguró: "Se van a seguir fortaleciendo las políticas para que no haya 'Ni una Menos'. El 'Ni una Menos' es de todas".

Refugios

A menos de dos semanas para las elecciones PASO, Vidal anunció también que durante su segundo mandato se propone "cumplir" con "la meta para que haya 50 refugios para mujeres víctimas de violencia en la provincia".

Vidal estuvo acompañada por María Luján Rey y la diputada Silvia Lospennato, ambas integrantes de la lista bonaerense de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, además de la precandidata a intendenta Agustina Ciarletta, entre otras dirigentes y voluntarias de esa alianza.

Les dijo además a las concurrentes que tienen una "enorme responsabilidad: hacer que para nuestros hijos sea más fácil, porque esa huella es la que estamos dejando en la provincia desde políticas concretas", subrayó. "Cada vez que una mujer alza su voz, otra se anima, en otra ciudad, en otro país, en otro barrio", destacó.

"Las que peleamos somos mujeres que conocemos la doble vara y el machismo, sabemos lo que es no bajar los brazos y por eso no lo hacemos, las que resignifican el dolor de perder un hijo son mujeres, y si esas Madres del Dolor no bajan los brazos cómo los voy a bajar yo o cómo los va a bajar Mauricio?", preguntó.

"Ahora las necesito más que nunca, ahora ese abrazo tiene que ser más fuerte que nunca, tenemos que demostrar que somos millones defendiendo lo que queremos. Vamos las mujeres!", arengó la gobernadora.

Por su parte, Rey, aludió a los polémicos dichos del ex ministro kirchnerista Aníbal Fernández al sostener que Vidal "es la mejor gobernadora que hemos podido tener y le daría mis hijos, mis nietos y a toda mi familia".

Con información de la agencia Télam