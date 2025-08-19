Patricia Bullrich cuestionó a Kicillof por el crimen de la mujer que fue asesinada frente a su hijo en La Matanza
La ministra de Seguridad opinó sobre el crimen de Rita Suárez, de 47 años, frente a su hijo de 12 en Villa Luzuriaga; se quejó porque no avanza el proyecto de baja de imputabilidad
- 3 minutos de lectura'
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un fuerte descargo este martes contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires por el crimen ocurrido a fines de la semana pasada en La Matanza, cuando tres delincuentes asesinaron a Rita Suárez, de 47 años, frente a su hijo de 12.
En medio también de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre a nivel local y del 26 de octubre, cuando se juega la nacional, la funcionaria de Javier Milei apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof y lo tildó de “inútil”.
En su publicación en X, Bullrich se hizo eco de que los dos menores involucrados en el hecho -uno, que sería el gatillero, y su cómplice- fueron entregados por sus propias madres a la Justicia. Eso además de un mayor de edad que ya había sido detenido por la Policía Bonaerense después del hecho.
“Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza. Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados y fueron entregados por sus propias madres. ¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor. En la provincia kirchnerista de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada“, se quejó Bullrich después del homicidio de Suárez, cuando estaba dentro de su auto junto a su hijo de 12 años, estacionada en la intersección de las calles Miró y Juan Florio, en Villa Luzuriaga, y fue abordada por este grupo que le quiso robar el auto.
“El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad”, planteó la ministra, además candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad.
Esa iniciativa fue remitida al Congreso por el Gobierno en julio del año pasado, pero todavía no fue tratada. La idea -que se trabajó en conjunto entre Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- pretende llevar la edad de imputabilidad a 13 años.
“Un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof”, indicó la ministra sobre el asesinato de Suárez y concluyó: “Mientras tanto, los argentinos de bien siguen enterrando a sus seres queridos. Kircherismo Nunca Más". Este es el lema de los libertarios para la campaña en la provincia de Buenos Aires.
Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 19, 2025
Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias… pic.twitter.com/7lOjjlUoCo
Otras noticias de Patricia Bullrich
Cambio de gabinete. Bullrich y Petri dejarán dos vacantes: Milei podría completar los casilleros o relanzar la gestión
Contradicciones en el discurso. Dos ministerios cooperan con la causa del fentanilo, pese a que la Casa Rosada amenazó con recusar al juez Kreplak
“Tiempos violentos”. Amplia muestra sobre la protesta social en las vísperas del Día Mundial de la Fotografía
- 1
Milei homenajeó a San Martin vestido de militar y Villarruel envió una corona a la Catedral
- 2
Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones
- 3
La Libertad Avanza presentó a Virginia Gallardo como primera candidata a diputada en Corrientes
- 4
Análisis | Un estudio que corrobora la autenticidad de la evidencia y deja sin argumentos al kirchnerismo