Patricia Bullrich cuestionó a Kicillof por el crimen de la mujer que fue asesinada frente a su hijo en La Matanza

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un fuerte descargo este martes contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires por el crimen ocurrido a fines de la semana pasada en La Matanza, cuando tres delincuentes asesinaron a Rita Suárez, de 47 años, frente a su hijo de 12.

En medio también de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre a nivel local y del 26 de octubre, cuando se juega la nacional, la funcionaria de Javier Milei apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof y lo tildó de “inútil”.

Las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos

En su publicación en X, Bullrich se hizo eco de que los dos menores involucrados en el hecho -uno, que sería el gatillero, y su cómplice- fueron entregados por sus propias madres a la Justicia. Eso además de un mayor de edad que ya había sido detenido por la Policía Bonaerense después del hecho.

“Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza. Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados y fueron entregados por sus propias madres. ¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor. En la provincia kirchnerista de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada“, se quejó Bullrich después del homicidio de Suárez, cuando estaba dentro de su auto junto a su hijo de 12 años, estacionada en la intersección de las calles Miró y Juan Florio, en Villa Luzuriaga, y fue abordada por este grupo que le quiso robar el auto.

“El kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad”, planteó la ministra, además candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad.

Esa iniciativa fue remitida al Congreso por el Gobierno en julio del año pasado, pero todavía no fue tratada. La idea -que se trabajó en conjunto entre Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- pretende llevar la edad de imputabilidad a 13 años.

“Un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof”, indicó la ministra sobre el asesinato de Suárez y concluyó: “Mientras tanto, los argentinos de bien siguen enterrando a sus seres queridos. Kircherismo Nunca Más". Este es el lema de los libertarios para la campaña en la provincia de Buenos Aires.