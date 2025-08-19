Pamela David se disculpó en vivo con Karina Milei por haber dicho que usaba un reloj de 35.000 dólares

Tal como había anticipado en sus redes sociales, este martes por la mañana la conductora de televisión Pamela David le pidió disculpas en su programa en vivo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de afirmar que la funcionaria usaba un reloj Rolex de 35.000 dólares.

Esa afirmación -que dijo durante una emisión de su programa “Desayuno Americano” en el canal América- fue rápidamente desmentida por la hermana del Presidente, que la trató de “mentirosa”, de hacer campaña sucia al inicio de la campaña electoral e incluso amenazó con llevar a la periodista a la Justicia.

“Le quiero pedir mis sinceras disculpas a Karina Milei. Hay que saber reconocer cuando alguien se equivoca, y yo de verdad de Rolex claramente entiendo poco. Me equivoqué. Mariana, una gran periodista, hablaba sobre el armado de Karina y yo la interrumpí y saqué de la galera un tema que no teníamos en agenda porque estuve viendo fotos de un reloj que tenía puesto que para mí era un Rolex y que no es, dicho por ella”, comenzó sus disculpas David.

Y siguió: “Ella lo aclaró en su cuenta de X. Ella sacó unas fotos de su reloj, dice que sale 1000 dólares: perfecto, aclaradísimo. ¿Cómo no voy a pedir disculpas y decir que me equivoque?“.

El pedido de disculpas de Pamela David

“Primero estaba indignada, qué revuelo… Me fui a jugar al pádel, yo tengo el Apple Watch pero me lo saco porque sino me rompen los mensajitos… Me lo saqué y después de dos horas veo todo el revuelo que se armó“, relató al comienzo de su programa de este martes y continuó: ”Nobleza obliga, no es verdad, no vale 35 mil dólares, vale 1000. Le pido mil disculpas a Karina Milei, espero las acepte”.

De esta forma, sumó este pedido de disculpas público al que ya había hecho a través de sus redes sociales este lunes por la tarde y luego del posteo de la secretaria de la Presidencia. “Karina Milei, quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error”, escribió en su cuenta de X y adelantó lo que iba a pasar esta mañana: “Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas. Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo".

Tras este mensaje, Karina Milei volvió a responder, aseguró que esperaba la aclaración y advirtió: “Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto“.

El posteo de Karina Milei. X

En el mismo mensaje también hizo alusión a las críticas y comentarios contra la administración de Javier Milei que suele hacer la conductora durante su programa. “También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos 2 años difamaste al Presidente con mentiras, calumniando e injuriando sin parar, con el único objetivo de beneficiar políticamente a tus amigos”, lanzó Karina y cerró: “Por último, y no por ello menos importante, quiero destacar que todas las veces que operaste en favor de ellos, fue en perjuicio del pueblo argentino. Te mando un beso”.

David no cumplió con el último pedido de Karina Milei: “Todo ese choclo no lo voy a leer porque eso es proyección y no lo pienso aclarar”.

“Mil dólares son mil dólares. Para mi era un Rolex, es muy parecido. Pero no es, aclarado el tema... Que silencio que hay, ¿le tienen miedo?“, bromeó. Para cerrar, la periodista hizo una reflexión en la que comparó el tratamiento que le daba a Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación: ”En Desayuno Americano yo lo hice en su momento, recontra… No lo hagan en sus casas... Era recontra ‘anti-k’ y le analizaba todo a Cristina. Aprovecho y te pido disculpas Cristina. Les mando un beso a todos".