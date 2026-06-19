Bullrich criticó a Adorni tras el anuncio: dijo que un nuevo vocero permitirá “destrabar” la comunicación

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sumó este viernes un nuevo capítulo a la interna libertaria al reconocer que la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero permitirá “destrabar” la comunicación del Gobierno.

“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, Ravier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”, expresó la legisladora desde sus redes sociales.

El posteo de Bullrich

Bullrich fue una de las más críticas de Adorni desde que estalló el escándalo por la investigación contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

La exministra de Seguridad estuvo entre los pocos integrantes del plantel libertario que plantearon que el ministro coordinador debía presentar “de inmediato” su declaración jurada y fue la que más apostó por un recambio que todavía no se materializó.

Otros mensajes irónicos

No fue la única. Desde diferentesespacios de la oposición se expresaron sobre la designación con distintos tipos de comentarios irónicos sobre la situación del jefe de Gabinete.

“Adorni dejó de ser el vocero presidencial. Ahora solo falta que deje de ser el jefe de Gabinete”, expresó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

El posteo de Maximiliano Ferraro

El mismo Ferraro le dedicó además un mensaje a Ravier. “Mucha suerte al nuevo Vocero Presidencial. La va a necesitar”, publicó en redes sociales.

Más críticas de Ferraro

Se refería a una entrevista reciente en el canal TN en la que Ravier, que integra el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), decía sobre Adorni: “Los diputados y senadores de LLA no podemos responder por él. Hay un proceso que se está llevando adelante y es él el que tiene que responder, y esta respondiendo”.

Las discusiones con Milei

Sin embargo, entre la comidilla de X por la designación del nuevo vocero lo que más destacó fueron los cruces que el propio Milei había tenido con Ravier años atrás.

En aquellos duelos dialécticos de 2018 por la teoría económica, el mandatario definió a Ravier como la “combinación de poco rigor académico con una contaminación emocional en las críticas”.

Uno de los posteos de Milei de 2018

En otro posteo del 2 de mayo del mismo año, Milei decía que Ravier “carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV”.

Otro viejo posteo de Milei sobre Ravier

Y agregaba: “Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”.