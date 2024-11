Yuyito González contó que participó de una cena con Meloni y Milei en la Quinta de Olivos

Mientras en la Casa Rosada este miércoles por la mañana ya se activaban todos los protocolos para recibir a la premier italiana, Giorgia Meloni -que desembarcó en la Argentina el martes-, la novia de Javier Milei, Yuyito González, contó que cenaron los tres juntos en la Quinta de Olivos. En eso, la conductora dedicó halagos a la mandataria de Italia, que tiene una fuerte sintonía ideológica con el Presidente; tanta que en su momento los seguidores de ambos se ilusionaron con un romance y lo llevaron a Wikipedia.

Al comenzar su programa en Ciudad Magazine, como suele hacer cada una de las mañanas, Yuyito contó detalles de su relación y sus actividades con Milei. Entonces, confirmó que el martes por la noche estuvo en Olivos para la cena que se preparó especialmente para Meloni, que llegó al país tras su participación en el G20 de Río de Janeiro, Brasil.

Milei y Meloni en el G7 de Italia Luca Bruno - AP

“Les quiero contar algo sobre lo que no les puedo contar nada”, arrancó Yuyito, enigmática. Después, ya ahondó en el encuentro presidencial. “ Como estuvo anunciado, fue la cena con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Olivos. No puedo decir más que eso. Me estuvieron preguntando, pero no puedo decir nada, voy aprendiendo lo que es el protocolo. No es que decís ‘voy a la casa de mi amiga’ y después contás. No, nada, otro formato. No hay foto, no hay comentario, no hay nada”, indicó la pareja de Milei con respecto a las indicaciones que tuvo tras finalizar la reunión.

Pese a la orden de hermetismo, González se mostró elogiosa con la líder de derecha. “Verdaderamente una noche preciosa, una mujer tremenda, tremenda, la verdad que me encanta, me encanta ella”, aseguró Yuyito sobre Meloni. “Lo pasamos muy bien y yo agradecida a Dios por las experiencias que me permite en esta etapa de la vida. Vivir, conocer, aprender. No se termina nunca de aprender. Si vos tenés ganas de aprender, superarte y conectarte con cosas positivas, estimulantes, es maravilloso, es hermoso”, analizó.

Sin embargo, González volvió a recordar que no podía contar más sobre la velada. “Hasta ahí, nada más puedo. No les traje el look. Me puse un traje de [Claudio] Cosano divino, todo de jean. Lo que pasa es que ya lo usé en el programa. Mucha gente me elogió el traje de Cosano, uno de jean con unos apliques de flores muy elegante, muy entallado, unos botones dorados espectaculares, combinado azul con celeste, un corte abajo divino, con un cinturón espectacular. Pespunte, solapita en los bolsillos. Muy elogiado tu traje, Claudio Cosano, y yo orgullosa de decir que es tuyo, que es tu diseño”, dijo, para dejar trascender que alguien -tal vez Meloni- le dio el visto bueno a su vestimenta.

“Hoy tengo un evento a la tarde y creo que me voy a volver a poner un traje de Claudio Cosano. Ese mañana lo traigo al programa. Un traje negro espectacular de pollera tubo a la rodilla con un saco que no sabés lo que es, me queda pintado, divino”, adelantó sobre los eventos de esta jornada, que todavía no fueron difundidos desde Presidencia.

De momento, se sabe que a las 11 Milei recibirá a Meloni en la Casa Rosada y darán una conferencia ante los medios acreditados, pero sin preguntas. Esta es la primera vez que la premier italiana visita a la Argentina desde que asumió el líder libertario.

