Zago habló de las trompadas e insultos en el Congreso y apuntó a Menem por levantar la sesión

El diputado nacional Oscar Zago se refirió este jueves al violento episodio -que incluyó trompadas e insultos- que protagonizó con el oficialista Lisandro Almirón en pleno recinto del Congreso mientras se definía si había quórum en Diputados para ratificar autoridades de la Comisión de Juicio Político. El legislador que supo ser presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) acusó al jefe de la Cámara, Martín Menem, de querer levantar adrede la sesión para no investigar al gobierno de Javier Milei por el caso $LIBRA.

La secuencia del miércoles por la tarde comenzó cuando el kirchnerismo quiso ratificar a Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político. La iniciativa desató un escándalo al final de la sesión, ya que Zago siempre quiso que Pagano lidere la comisión, algo que le costó la presidencia del bloque de LLA. Justo cuando se estaba por definir el quorum, el líder del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Almirón protagonizaron un altercado físico y Menem levantó la sesión. “Quiero arrepentirme de los hechos violentos que tuvimos adentro, pedirle disculpas a la Ciudad que me dio una oportunidad de estar en una banca, al pueblo en general y a la ciudad de Bahía blanca que está pasando un terrible momento y nosotros estamos dando este escenario bochornoso”, introdujo el parlamentario expulsado de LLA.

“Me dejé llevar por la memoria de mi madre. No tenía que haber reaccionado de esa manera”, dijo y reforzó: “Se buscaba eso. Buscaban que me levante de la banca para dejar sin quórum, muy mal Menem de haber logrado su objetivo, que la casa de la democracia no funcione”.

En ese contexto, aseguró que al oficialismo “algunos temas [que se iban a tratar en la sesión] no le gustaban” porque fueron pedidos por la oposición. “Hay un problema grave. Están muy preocupados en LLA porque hay muchos que deben tener una responsabilidad de los hechos que vienen haciendo y están comprometiendo a Milei. Hay algunos que están involucrados en los hechos de estafa, no me cabe ninguna duda. Los que llevaron a los falsos influyentes al despacho del Presidente para que cometa el error deben estar preocupados”, aseguró en diálogo con A24.

Al mismo tiempo, volvió a apuntar contra Menem. “Tienen un problema interno que es ajeno a mi bloque, todo el día estuvieron pidiéndome que no de quorum. A mí me quisieron acusar de que quería destituir al Presidente. No. Nada más parecido al kirchnerismo. Me agarraron entre 20 personas, una cosa espantosa. Había mucho nerviosismo de algunos diputados de LLA. Nosotros en mi bloque votamos negativo por el juicio político, alguno está cubriendo a los delincuentes”, aseveró el legislador.

También dijo que se “comió insultos durante cinco minutos consecutivos” para provocarlo y así forzarlo a levantarse de su banca, lo que resultó en que el quorum se caiga. “Es la mala intención de Menem para que se levante la sesión, un escándalo en el Congreso”, expresó Zago y sumó: “No quiere que se forme una comisión investigadora. ¿Quiénes llevaron los delincuentes a Milei? Está muy mal rodeado el Presidente. Algunos están involucrados directamente. Yo quiero investigarlo, pero no me dejan. Si están limpios, que dejen investigar”.

“Que Menem no se equivoque. Me da sospecha que no quiera una investigación; con esto ensuciamos al Presidente, que es el único limpio que debe estar. No tengo duda que recibieron orden de cometer agresiones”, cerró el diputado.

