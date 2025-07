Zago habló de “un pacto” en la última escandalosa sesión en Diputados

El diputado Oscar Zago habló sobre lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados, cuando la sesión tuvo que ser levantada por falta de quorum en medio de las agresiones de un grupo de legisladoras de Unión por la Patria (UP) contra el libertario José Luis Espert. “La última sesión no terminó bien y yo sospecho de un pacto para levantar la sesión. Fue demasiado escándalo para muy poca cosa", opinó el líder de Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

“Es muy sospechoso que las diputadas de Unión por la Patria (UP) se hayan levantado… Si bien el tema ameritaba una discusión, levantarse para agredir a Espert… Nosotros pedíamos que se sienten y volver a la discusión pero no lo hacían. Las diputadas se levantaron cinco veces, ¿qué pretendían? Eso es muy sospechoso", reiteró este lunes por la mañana en diálogo con radio Splendid.

El momento en que las diputadas del bloque de UP increpan a Espert.

El hecho al que hizo alusión el parlamentario ocurrió el miércoles pasado, cuando las diputadas Florencia Carignano y Paula Penacca se acercaron a increpar a Espert tras acusaciones del bloque al libertario por no querer tratar los fondos para el Hospital Garrahan y las universidades en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside.

La sesión ya venía con un clima tenso debido a que diputados de UP se habían referido a las constantes agresiones de parte de Espert a lo largo del último año. Entre ellas, mencionaban que el diputado libertario había llamado “delincuentes y asesinos” a integrantes de los bloques del peronismo y la izquierda.

“Es algo muy sospechoso porque teníamos temas para tratar como las retenciones, algunas cosas que ya habían pasado. Mañana en Presupuesto hay que tratar el Garrahan… Estoy bastante molesto porque parecía que veníamos muy bien y se levantó abruptamente con el escándalo. Esperemos que podamos tratar los temas antes de que empiece la feria", planteó Zago.

Oscar Zago. Fabián Marelli

Sobre los temas a tratarse en la sesión de mañana -entre los que se encuentran el presupuesto asignado al hospital de referencia-, afirmó: “Desde Movimiento de Integración y Desarrollo tenemos un proyecto para quitar y bajar las jubilaciones de privilegio, que son muchísimas. Le pedimos a Espert que nos diga cuál es el monto que hay disponible: podés pedir a la Comisión que te traigan un costo de lo que salen todas esas jubilaciones de privilegio y ahí tenemos para darle a los médicos”.

En esta misma línea, apuntó contra Espert por la falta de iniciativa para tratar estos proyectos. “Hay algunos temas, como este, que no quiere que se traten. Nosotros vamos a volver a insistir mañana, pero es una traba que se le pone a la discusión", dijo y remarcó: “Estamos de acuerdo con el Gobierno cuando dice ‘de dónde sacamos los fondos para no romper el equilibrio fiscal’, pero nosotros tenemos la respuesta. Sabemos dónde están los fondos para no romper el equilibrio fiscal, no hay motivo para no acompañar eso”.