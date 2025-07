Caos en Diputados: legisladoras kirchneristas se acercaron a increpar a Espert y se levantó la sesión

Un verdadero caos se desató este miércoles en la Cámara de Diputados cuando las diputadas Florencia Carignano y Paula Penacca se acercaron a increpar a José Luis Espert tras acusaciones del bloque al libertario por no querer tratar los fondos para el Hospital Garrahan y las universidades en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside. Tras el escándalo, se levantó la sesión.

Cecilia Moreau acusó a Espert de “cagón” por no querer tratar la situación de “las universidades, el Hospital Garrahan, la situación del INTA y el Conicet”. Minutos antes, había asegurado que el oficialismo se había metido “la Constitución en el culo” tras la condena a Cristina Kirchner, entre otros motivos.

La sesión ya tenía un clima tenso, donde repetidas veces diputados de Unión por la Patria se habían referido a agresiones de parte de José Luis Espert a lo largo del último año. Entre ellas, mencionaban que el diputado libertario había llamado “delincuentes y asesinos” a integrantes de los bloques de UP y la izquierda.

Escándalo en el Congreso: diputados opositores increparon a Espert 5

Previamente, varias discusiones se habían dado entre los bloques en relación con el reglamento. En su exposición, Moreau había dicho que el oficialismo y sus aliados querían interpretar el reglamento y no podían porque “se metieron la Constitución en el culo”. “Lo hicieron cuando proscribieron y encarcelaron a la dirigenta política más importante de la Argentina [Cristina Kirchner] y cuando el presidente de la comisión de Presupuesto [Espert], con vínculos narcos no resueltos y sometido al silencio cómplice de Macri y Magnetto -dueño del Poder Judicial en Argentina-, no le dio a los argentinos un presupuesto”, reclamó.

La diputada de UP continuó sus acusaciones contra el libertario y dijo que “le cagó a los jubilados un poquito de mejora en la vida de mierda que están pasando porque les derrumbaron el salario”.

Escandalo en el Congreso: diputados de la oposición increparon a José Luis Espert 2

“Decía que venía a luchar contra la casta y con sus peores vicios le hace gastar a los argentinos los millones que cuestan esta sesión porque es solo para emplazar al cagón de Espert para que trate la recomposición salarial de los médicos del Garrahan, la situación de las universidades nacionales, el INTI, INTA y Conicet, y no tienen cómo hacerlo porque saben que están sosteniendo un falso déficit. Y para eso se tienen que cagar en la Constitución como lo hacen”, arremetió.

En medio de la exposición, se pudo ver a Penacca levantándose de su banca a los gritos y desplazándose hacia el sector de La Libertad Avanza. Lo mismo hizo su par Florencia Carignano.

El diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, convocante de la sesión, pidió la palabra y reclamó por el accionar de ambos bloques. De fondo, se escuchaban más gritos. “Estoy hace una hora pidiendo la palabra. No tenemos problema en emplazar los pedidos. Si se quieren sentar, podemos seguir defendiendo los temas que le importan al pueblo. Pero no, prefieren protagonizar el espectáculo más deplorable que tiene la política argentina. Presidente, ordene la sesión”, pidió.

Escandalo en el Congreso: diputados opositores increparon a Espert 4

Y sumó: “Le pido al peronismo que no realice un careo a Espert y no haga este espectáculo, que no se preste en esta necesidad de ser lo mismo”.

En el medio, varios legisladores intentaron retener a Penacca y la libertaria Juliana Santillán, que se gritaban entre sí y buscaban acercarse. Al costado, se veía a Espert sonriente. Entre ellas,

El conflicto no era solo por una cuestión de la sesión, sino que se relacionaba también al ataque a la casa de Espert. Hoy fue detenida a la concejal kirchnerista de Quilmes Eva Mieri por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y a otros tres sospechosos involucrados en la agresión.

En un video difundido por el diputado de Pro, Fernando Iglesias, se ve la diputada de UP Florencia Carignano increpando a Espert por esto. “Agarrá y hace algo vos. No mandes a la Policía y a Arroyo Salgado. Sos un cagón. Sos un cagón”, dijo.

Unos segundos después, el conflicto entre Penacca y Santillán escaló notablemente y debieron intervenir varios legisladores. A su lado, la diputada Pokoik, previamente enredada en un duro cruce con las diputadas de Pro Sabrina Ajmechet y Silvana Giudici, le gritaba a Santillán: “No podés diferenciar una contravención de un delito”.

Escandalo en el Congreso: diputados de la oposición increparon a José Luis Espert

“Defensora de chorras, defensora de chorras”, gritaba Santillán a Penacca mientras otros diputados la contenían desde atrás. La libertaria Nadia Márquez también le gritaba a las legisladoras. Tras ello, el diputado de UP Aldo Leiva se paró entre medio de las involucradas para terminar con la discusión.

Fue entonces que Penacca se acercó a Espert. “Fue muy cobarde lo que hiciste, José Luis, fue muy cobarde. ¿A vos te parece hacerte el malo? Es fácil pedir bala. Es fácil", le comentaba. Luego, lo miró a Fernando Iglesias, quien grababa el video: “Y vos sos otro, igual de cagón”. “No tiene huevos, manda a la Justicia”, acotaba Carignano.

En el medio, Juliano continuaba la exposición. “Si quieren frenarlo a Milei les pido que se sienten. Le pido a UP que si quieren ponerle un límite a Milei, no hagan lo mismo, porque esta fantochada le da de comer a Milei”, sostuvo el diputado, que insistía con el tratamiento de la regulación de los DNU.

El presidente de la Cámara baja le pedía a los diputados que se sienten para continuar con la sesión. “Llamo al orden a todos los diputados en este momento”, solicitó. Juliano pidió volver a la orden del día y solicitó que “dejen de bloquear al Congreso”.

La diputada Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo tomó la palabra y pidió levantar la sesión. “En virtud de que no hay quorum, voy a pedirle, a través de una moción de orden, que levantemos la sesión porque evidentemente ha sido un mensaje tristísimo para la sociedad, creyendo que veníamos a trabajar por un tema, pero está claro que lo único que les interesa son los carteles”, detalló. Menem acató el pedido y se terminó el trabajo en el recinto.

La reacción de los diputados

Varios diputados repudiaron el hecho. “Inaceptable la agresión en pleno recinto de la Cámara a los diputados de La Libertad Avanza. Los del bloque de la unidad nacional cruzaron todo el recinto para venir a patotear al diputado @jlespert y la diputada @SantilanJuli223. Vergonzoso”, escribió Iglesias.

“Perdón por un recinto que no está a la altura de lo que se espera del cuerpo”, publicó la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli.

Espert tuiteó el video difundido por Iglesias, y dijo: “Esto es el kirchnerismo”. Tuvo la respuesta de Penacca. “Y vos sos un cobarde, q te haces el malo x la tele y no te bancas las reacciones lógicas a tu violencia. Encima no querés trabajar @jlespert, hoy te obligamos a abrir la comisión x el Garraham y las universidades. Bancátela!”, contestó.

Y vos sos un cobarde, q te haces el malo x la tele y no te bancas las reacciones lógicas a tu violencia.

Encima no querés trabajar @jlespert, hoy te obligamos a abrir la comisión x el Garraham y las universidades.

Bancátela! https://t.co/TY69IRJDAb — Paula Penacca (@PaulaPenacca) July 2, 2025

Desde el bloque de Democracia para Siempre apuntaron contra UP y LLA: “¿OPUESTOS O SOCIOS? Una pelea bochornosa entre diputados de UP y LLA dejó sin quórum a la sesión. No se pudo someter a votación los emplazamientos para tratar proyectos de salud mental, pymes, huso horario y retenciones. Tampoco las leyes que regulan los DNU y Juicio por Jurado. Lamentable espectáculo".

Juliano también se mostró indignado. “Intentamos por todos los medios que el Congreso trabajara sobre la agenda planteada, pero una vez más el pacto entre los libertarios y los kirchneristas y el acting de su falsa pelea nos dejó sin quorum. Vamos a seguir insistiendo en bajar las retenciones, en modificar la ley de DNUs, en la ley de salud mental, huso horario. Lamentablemente al kirchnerismo le importa más cuidar a CFK qué defender al pueblo que estudia, trabaja y produce todos los días”, señaló.

Lemoine contestó al tuit de Espert: “¿Te das cuenta que esperaron a que yo no estuviera para hacer eso? A mí no se me atreven. Van con @jlespert porque es hombre y no se puede defender... conmigo saben que escala y se pudre; las 3 juntas me duran 1 round. Les dije, ¡las zurdas son COBARDES!“. También aplaudió a Santillán.