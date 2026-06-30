Bariloche del Este: cuánto salen los terrenos en la ciudad que promete tener todo a 15 minutos

Es bien sabido que, desde hace ya un tiempo, la Patagonia viene atravesando un ciclo de expansión inmobiliaria, sostenido especialmente en que ciertas zonas del sur dejaron de ser un destino meramente estacional para transformarse en uno de vivienda semipermanente o, incluso, permanente. Y en este contexto, por historia, infraestructura y un entorno natural inigualable, San Carlos de Bariloche es, sin duda, la ciudad que lidera este crecimiento.

Aun cuando los desarrollos residenciales de los últimos años de la localidad rionegrina se van superando unos a otros, uno de ellos sobresale del resto por su envergadura. Se trata de Bariloche del Este, donde confluyen dos atributos inéditos en la zona: un emprendimiento premium y el concepto de “ciudad de 15 minutos”, esto es que cada actividad cotidiana —desde trabajar hasta estudiar, comprar o acceder a servicios de salud— pueda resolverse en un radio tan pequeño que permita hacerlo caminando o en bicicleta. La idea, instalada globalmente por el urbanista Carlos Moreno, quien además estuvo presente en el lanzamiento del proyecto, encuentra en Bariloche una demanda creciente de vivienda permanente.

Bariloche del Este ocupa 132 hectáreas dentro del tejido urbano, con vistas abiertas al Nahuel Huapi y a la Cordillera de los Andes. Gentileza

Es el primer distrito urbano integral que Bariloche desarrolla en casi un siglo, con un plan maestro que articula vivienda, comercio, educación, salud, espacios públicos y equipamiento institucional. Gentileza

La planificación contempla, además, un Centro Cívico, una Ciudad Judicial, polos educativos y sanitarios, parques lineales y áreas comerciales, consolidando una nueva centralidad dentro de la ciudad. Gentileza

Bariloche del Este ocupa 132 hectáreas dentro del tejido urbano, con vistas abiertas al Nahuel Huapi y a la Cordillera de los Andes. Su ubicación estratégica, a minutos del centro, del aeropuerto, de la terminal y del acceso al Cerro Catedral, lo convierte en un nodo de expansión natural. Pero su diferencial no es solo geográfico: es el primer distrito urbano integral que Bariloche desarrolla en casi un siglo, con un plan maestro que articula vivienda, comercio, educación, salud, espacios públicos y equipamiento institucional. La planificación contempla, además, un Centro Cívico, una Ciudad Judicial, polos educativos y sanitarios, parques lineales y áreas comerciales, consolidando una nueva centralidad dentro de la ciudad.

El proyecto sintetiza varias de las tendencias que hoy definen al mercado inmobiliario patagónico Gentileza

Los desarrolladores buscan que sea un lugar para vivir todo el año Gentileza

Se está lanzando el barrio Los Principios Etapa Norte, con 118 lotes de entre 300 y 700 m² y valores que arrancan en US$36.000 Gentileza

¿Y cuánto cuesta un terreno en Bariloche del Este? Desde la sucursal Patagonia de Toribio Achával, comercializadora del proyecto, informan que hoy se está lanzando el barrio Los Principios Etapa Norte, con 118 lotes de entre 300 y 700 m², servicios subterráneos y obras de pavimentación en marcha. Los valores de los lotes arrancan en US$36.000 si se pagan al contado y el esquema de financiación contempla un anticipo del 40% y cuotas en pesos ajustadas por CAC.

De esta manera, Bariloche del Este sintetiza varias de las tendencias que hoy definen al mercado inmobiliario patagónico: planificación urbana, integración de usos, sustentabilidad, movilidad eficiente y una demanda que ya no busca solo una segunda vivienda, sino un lugar para vivir todo el año. Y en un contexto donde la calidad de vida se volvió un factor decisivo, la propuesta de una ciudad de 15 minutos en plena Patagonia ya es una realidad.