BE Boulevard: el proyecto premium que potenciará a Puerto Madero ya inició su obra

En pleno barrio porteño de Puerto Madero, ícono turístico y exclusivo centro residencial, gastronómico y de negocios, un innovador desarrollo inmobiliario invita a disfrutar de una vida privilegiada, con servicios de hotel en el propio hogar. Su nombre es BE Boulevard y tiene una gran particularidad: su diseño estructural está inspirado en una revolucionaria tendencia neoyorkina que reformula y pone en valor antiguos edificios de oficinas para convertirlos en cómodas y funcionales unidades residenciales. La gran novedad es que la obra ya comenzó.

Ubicado en Azucena Villaflor 435, a la altura del Dique 2, se trata de un emprendimiento de la desarrolladora ABV, que ya ha diseñado y realizado más de 55 proyectos premium en Argentina y otros países, entre ellos Be Nature y Decó Polo, las dos lujosas torres que se están levantando frente al Campo de Polo y que comercializan de forma exclusiva la empresa líder en Real Estate Ocampo Propiedades.

Una de las cualidades que hacen único a este proyecto es la revalorización de su estructura, que supo ser el emblemático edificio Mercedes Benz, también conocido como ex Centro Empresarial Puerto. Integrando tecnología, vanguardia y modernidad, se generó una propuesta original en un lugar excepcional. Y con un plus: su estrecha cercanía a polos gastronómicos gourmet y comerciales, cafeterías de especialidad, museos, galerías de arte y múltiples espacios verdes y de esparcimiento, permiten disfrutar de la vida urbana al aire libre y en contacto con el entorno natural. El hecho de que BE Boulevard aprovechará una estructura existente acortará el tiempo de obra, estimada en dos años y medio. “Al ser un edificio de una cuadra de desarrollo que además se abre a tres calles, con la fachada más extensa con vistas al boulevard, su distribución maximizará la calidad de vida de sus residentes”, precisa el arquitecto Mariano Boruchowicz, socio de la desarrolladora ABV.

El proyecto

Con una superficie total aproximada de 11.800 m², BE Boulevard contará con ocho pisos y dos plantas de subsuelos. Del primer piso al octavo se proyectan residencias y estudios para uso profesional, entre ellas monoambientes en suite con balcón desde 31 m² y unidades de dos ambientes con balcón desde 42 m². Además, habrá departamentos de tres ambientes esquineros desde 87 m² y penthouses desde 143 m², con las vistas más privilegiadas. En el noveno piso, por su parte, se ubicarán las terrazas privadas y de uso común. En cuanto a los dos subsuelos, ya construidos, se proyecta en ellos una zona de cocheras y servicios comunes. Su precio fijo y financiación lo convierte en una excelente oportunidad de inversión en el exclusivo “Dique 2” de Puerto Madero.

“Creemos que el diseño de vanguardia y la ubicación exclusiva han colaborado a posicionar este emprendimiento en el corazón de Puerto Madero, generando una aceptación comercial que se materializa en la velocidad de las ventas y el interés en comprar para vivir o invertir en ladrillos de calidad. Estamos muy confiados en una valorización de los inmuebles, algo que ya viene sucediendo de forma sostenida desde el año pasado”, destaca el arquitecto Javier Vilamowski, también socio de la desarrolladora. ¨Vemos un futuro interesante en el Real Estate en el sector premium. Es un placer trabajar en una compañía donde buscamos elevar la calidad de vida y trabajo de la gente a partir del diseño de cada detalle. Hoy ABV es reconocida como una empresa de desarrollos hechos por arquitectos”, continúa el arquitecto Ioram Amsel, socio de la desarrolladora.

Otro de los diferenciales de BE Boulevard son sus amenities de lujo, como el sofisticado full top green rooftop de aproximadamente 460 m² para disfrutar vistas panorámicas de 360° al mejor city-skyline, la piscina descubierta climatizada con borde infinito, el solárium, las áreas verdes, el gimnasio equipado con alta tecnología, el parrillero, las salas de reunión y el espacio de coworking, que proporcionan en su conjunto una atmósfera única. Y algunos extras: servicio de front-desk, laundry y servicio de seguridad 24 hs.

“Los amenities de lujo de BE Boulevard hacen de la vida residencial una verdadera experiencia con foco en el confort y el bienestar. Fueron diseñados para lograr espacios relajados y cómodos para que los residentes puedan desconectar de la rutina diaria y disfrutar de momentos especiales”, señala Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Para más información sobre BE Boulevard, contactarse con Ocampo Propiedades haciendo click acá o vía WhatsApp al +54113661-3234.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.