Martín Lousteau: “Algún Lázaro Báez podrá utilizar la ley del blanqueo para la construcción”

Martín Lousteau criticó la ley de blanqueo de capitales para la construcción esta mañana, en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre, y fue contundente: “Si uno tiene que tomar esta medida cada cinco años es porque tiene un problema más profundo que es que la economía todo el tiempo está funcionando en negro, en parte por la gran carga impositiva que estamos teniendo”. Y advirtió sobre las consecuencias que podría llegar a traer: “Los Lázaro Báez de este mundo lo podrían haber hecho y podrían haber utilizado este blanqueo. Y algún Lázaro Báez más pequeño aún no detectado ahora podrá utilizarlo”.

El senador recalcó que desde su bloque votaron en contra de la nueva ley ya que “los blanqueos se supone que son una medida extraordinaria que se da por un devenir histórico. Cada nuevo blanqueo lo que hace es agregar un escalón más de degradación en nuestra cultura de incumplimiento tributario”, agregó el integrante de Juntos Por el Cambio.

“Lo del blanqueo es un agravante, porque estamos diciéndole que pueden blanquear a aquellos sectores que se llevan parte del Estado a la casa, a aquel que evade, que no pagó IVA, no pagó Ganancias y no pagó Bienes Personales. Hago la suma de eso y me da 50%. Y ahora pagando 5% si lo invierte en la construcción puede usar todo el dinero no declarado antes”, disparó Lousteau.

El proyecto aprobado prevé exenciones sobre Bienes Personales y Ganancias y una exteriorización de capitales específico para la industria de la construcción. En ese sentido, quienes adhieran al blanqueo no pagarán el por el valor de sus inversiones que realicen en inmuebles en construcción hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive: desde el período fiscal que se efectivice la inversión y por un plazo máximo de dos períodos fiscales. Además, podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones en proyectos inmobiliarios y los titulares de inmuebles (o de derechos sobre inmuebles) podrán diferir el pago del impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI).

En esta línea, el funcionario agregó que “subimos Bienes Personales a principio de año con la ley de emergencia, después con el impuesto a las grandes fortunas. Ahora le bajamos Bienes Personales por partida doble a aquel que invierte en el sector de la construcción. ¿Por qué solo al sector de la construcción? En parte la respuesta es porque hay algunas gremiales empresarias y sindicatos que tienen más poder de lobby que otros”, cerró Lousteau.

La nueva ley que sancionó el Senado tiene como objetivo reactivar la construcción luego de un 2020 donde los desarrollos se vieron paralizados por la pandemia de coronavirus. El destino de los fondos declarados se canalizará únicamente para la construcción de obras privadas nuevas y para aquellas que posean un grado de avance inferior al 50%.

El sector de la construcción espera un blanqueamiento de US$5000 millones a partir de esta iniciativa que fue presentada en julio pasado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) junto a la UOCRA, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).

