Bouchard Plaza: pisos premium en venta en un ícono del microcentro porteño

Con una riquísima historia y un gran presente, Bouchard Plaza es, sin duda, uno de los mejores edificios de oficinas del microcentro porteño. Sede histórica del diario La Nación, la modernización del inmueble sumó pisos a la estructura original. Y justamente cuatro de esas plantas fueron desocupadas recientemente y están a la venta. La absorción del HSBC por parte de Banco Galicia provocó que los últimos pisos, del 20 al 23, quedaran desocupados. Con una superficie total de 3.956 m² cubiertos y 42 cocheras, CBRE los está comercializando, en bloque o separados, a USD 4.700 por m2.

Ubicado en el corazón del distrito financiero, frente a la renovada Plaza Roma, el inmueble ofrece una accesibilidad privilegiada: a pasos de las avenidas 9 de Julio, Alem y de Mayo, y con conexión directa a colectivos, subte y tren. Y las oficinas, unas vistas espectaculares a la Reserva Costanera y el Río de la Plata.

Bouchard Plaza es un edificio premium clase A, inaugurado en 2004, que se distribuye en tres subsuelos, planta baja y 23 pisos de oficinas, alcanzando un total de 34.000 m². Su fachada de curtain wall, el hall de acceso de gran escala y la seguridad 24 horas lo posicionan como referente de la arquitectura corporativa moderna.

Entre sus características técnicas destacan un núcleo central con 12 ascensores Mitsubishi de alta velocidad, plantas abiertas y flexibles, sistema de refrigeración VAV, extinción de incendios por sprinklers, piso técnico en todos los niveles, generadores de energía y cielorraso suspendido.

Los pisos en venta se distribuyen de la siguiente manera:

Piso 20: 1.130 m²

Piso 21: 1.004 m²

Piso 22: 957 m²

Piso 23: 865 m²

Un ícono porteño

El edificio tiene una rica historia ligada al diario La Nación. El proyecto original fue diseñado en 1955 por el prestigioso estudio SEPRA, ganador del concurso convocado por el periódico para alojar sus redacciones e imprenta. La construcción se desarrolló en etapas entre 1960 y 1980, con un diseño que diferenciaba los pisos inferiores —destinados a la industria gráfica— de los superiores, dedicados a oficinas y redacción.

Hacia mediados de los 2000, La Nación se asoció con Banco Río y Techint para transformar el inmueble en una torre moderna, conservando la estructura original, pero adosándole una nueva fachada vidriada. El proyecto estuvo a cargo del estudio norteamericano HOK junto con Aisenson Arquitectos, y dio origen al actual Bouchard Plaza, inaugurado en 2004.

Desde entonces, el edificio ha sido sede de empresas de primer nivel como Techint, PwC y Red Link. Los pisos que hoy salen a la venta estuvieron ocupados por HSBC, que tras su absorción por Banco Galicia liberó las oficinas, abriendo la oportunidad para nuevos inversores.

La comercialización de estas plantas representa una oportunidad singular en el mercado corporativo porteño: adquirir oficinas de gran escala en un edificio ícono, con ubicación estratégica y una historia que lo convierte en parte del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad.

Más info: CBRE Argentina

