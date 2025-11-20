Buenavista. Las razones por las que será el “nuevo centro” de Zona Norte

En el corazón de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, entre San Isidro y San Fernando, a la altura del kilómetro 22 de la Panamericana y con acceso directo desde la calle Uruguay y el corredor Bancalari, se está gestando una transformación urbana sin precedentes. Se trata de Buenavista, un masterplan de 120 hectáreas que, tras años de planificación y desarrollo, se posiciona como el nuevo centro neurálgico del norte metropolitano.

La clave del fenómeno Buenavista, según los especialistas, está en su visión integral: una ciudad de 15 minutos que combina vivienda, trabajo, educación, salud, deporte, comercio y entretenimiento en un entorno accesible, seguro y conectado. El masterplan ha logrado atraer a desarrolladores de peso como Portland, que hoy lidera la construcción de miles de metros cuadrados en proyectos residenciales y corporativos, especialmente con el emprendimiento Open Buenavista.

“Buenavista es el lugar de moda. Por un lado, está a 200 metros de la Panamericana y a mitad de camino entre Pilar y la Capital”, dice Iván de Achával, presidente de Achával Cornejo. “Es, sin duda, el lugar de más desarrollo de los últimos años, con una demanda sostenida que convalida los valores”, agrega quien dirige a la inmobiliaria que próximamente abrirá una sucursal en la zona para atender la gran demanda que tiene.

Pero, más allá de las obras, Buenavista ya cuenta con una amplia gama de servicios: colegios de renombre como San Andrés, Saint Mary of the Hills y San Esteban; clubes históricos como el Buenos Aires Cricket & Rugby Club y el Club Buenavista; y un parque de oficinas clase A+ con más de 60.000 m² de superficie rentable.

El desarrollo más ambicioso es, sin duda, Open Buenavista, un complejo residencial de cuatro edificios de planta baja y ocho pisos, ubicado en Don Francisco y Uruguay, a poquísimos metros del Acceso Norte. Con departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, penthouses con terrazas propias y unidades en planta baja con jardín, el proyecto se integra a la perfección con el entorno urbano y natural. Sus 5.000 m² de pulmón verde y 20 espacios de amenities —que incluyen desde piscinas olímpicas y spa hasta coworking, gimnasio de 500 m², microcine, kids club y salones gourmet— lo convierten en una propuesta residencial de altísima gama. Además, su basamento comercial de 3.500 m² y el estacionamiento público refuerzan su vocación de centralidad, ofreciendo servicios tanto a residentes como a visitantes.

Pero, además, Portland ya está trabajando en el desarrollo de OPEN+ en los terrenos linderos, por lo que ambos emprendimientos se integrarán armoniosamente a nivel arquitectónico. “Open Buenavista y OPEN+ van a ser como una gran manzana, sin calle que los separe, dos proyectos perfectamente integrados y con un circuito comercial que incluirá el de Open Buenavista sobre la calle Don Francisco y los de OPEN+ sobre Uruguay”, cuenta Iván de Achával.

A pocos metros de allí, sobre la misma calle Uruguay y frente al Colegio San Andrés, Palmera Campus suma otra pieza clave al nuevo ecosistema urbano. Aunque no forma parte del masterplan de Buenavista, su proximidad, su basamento comercial y el estilo de vida que propone lo vinculan directamente con esta nueva centralidad. En un terreno de 20.000 m2, avanza rápidamente la construcción de más de 250 unidades de 2 a 4 ambientes, distribuidas en 5 edificios de baja altura, con un gran parque central, amenities y una propuesta paisajística que privilegia la vida al aire libre. Palmera Campus refuerza la idea de que la zona ya no es solo un lugar de paso entre municipios, sino un destino en sí mismo.

La rezonificación, la inversión sostenida y la visión a largo plazo están dando sus frutos. Buenavista no solo redefine el mapa inmobiliario de la Zona Norte, sino que también cambia el punto desde el cual se miden las distancias y se organiza la vida cotidiana de miles de personas. “Todos los caminos llevan a Buenavista, ya sea que vengas por Panamericana desde Capital o desde Pilar, por Bancalari desde Nordelta o por el Camino del Buen Ayre desde Bella Vista o Hurlingham. Y la calle Uruguay, además, te vincula sin tener que subirte a ninguna autopista con San Isidro”, concluye Iván de Achával.

