Callao Clásico: la reconversión del antiguo petit hotel de Recoleta ya se encuentra en su etapa final

Recoleta, uno de los barrios más emblemáticos y sofisticados de la Ciudad de Buenos Aires, está a punto de sumar una nueva pieza arquitectónica que combina historia, elegancia y diseño contemporáneo. Callao Clásico, el desarrollo que transformó un antiguo petit hotel en un edificio residencial de lujo, avanza hacia la finalización de su obra.

Ubicado en Avenida Callao entre Alvear y Quintana, en una de las zonas más tradicionales del barrio, el proyecto se alza en un predio excepcional que permite recuperar parte del patrimonio porteño.

Callao Clásico nació con la idea de recuperar una construcción histórica de mitad del siglo pasado y adaptarla a las necesidades actuales sin perder su esencia. El edificio ya deja ver la fusión entre lo clásico y lo contemporáneo que lo distingue. El diseño arquitectónico, a cargo del estudio Bodas Miani Anger (BMA) y Estudio Abramzon, respeta la identidad del petit hotel e incorpora una propuesta actual.

El edificio está compuesto por 16 plantas, que ya muestran su imagen definitiva. Las unidades de 2, 3, 4 y 5 ambientes con y sin dependencia se diseñaron con espacios generosos, buena circulación y acceso a luz natural gracias al predominio del vidrio en la fachada moderna.

En el sector del petit hotel se desarrollaron dúplex de 2 y 3 ambientes, con superficies de 80 m² y 140 m², respectivamente, que combinan detalles de época y criterios habitacionales actuales. En los niveles superiores, los penthouses de 4 y 5 ambientes incorporan terrazas privadas con vistas abiertas tanto al frente como al contrafrente.

Si las residencias de Callao Clásico son de máxima categoría, sus amenities no pueden ser menos: cuenta con una piscina cubierta de 21 metros de largo, gimnasio de última generación, vestuarios, sauna, spa, ducha escocesa, cavas privadas y un SUM completo con salida a una terraza exterior. Además, el edificio ofrece un servicio de seguridad 24 hs, conserjería y valet parking para las cocheras privadas ubicadas en los subsuelos. Estos servicios permiten disfrutar de un estilo de vida de excelencia dentro de un edificio que combina arquitectura, diseño y comodidad.

A pocos metros del centro histórico-cultural del barrio, Callao Clásico se inserta en un entorno rico en patrimonio, arte y espacios verdes. La cercanía al Centro Cultural Recoleta, la Iglesia del Pilar, el Cementerio de la Recoleta, el Palais de Glace y la amplia oferta gastronómica y comercial de la zona, lo convierte en una ubicación excepcional.

“Callao Clásico es un emprendimiento maravilloso por su capacidad de entrelazar el espíritu de la clásica arquitectura francesa de la zona con un estilo categórico y moderno, priorizando la amplitud, la luminosidad y el confort. Se destaca, además, por su gran despliegue de vidrio”, afirma Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, comercializadora del proyecto.

El proyecto reedifica parte del viejo petit hotel, honrando el estilo de las clásicas construcciones francesas del barrio, y le agrega valor con una construcción de diseño moderno. En definitiva, Callao Clásico ratifica la categoría, personalidad y jerarquía de la zona.

